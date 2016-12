Eros Ramazzotti, il ritorno è "Perfetto"

L'Auditorium di Radio Italia gremito di gente ha accolto uno degli artisti italiani più amati al mondo, Eros Ramazzotti . Intervistato da Paola Gallo ci ha raccontato il nuovo album "Perfetto" composto da 14 brani inediti realizzati tra Milano e Los Angeles e distribuito in 60 Paesi. Come da lui stesso dichiarato "Quando ho pensato al titolo dell'album volevo una parola che fosse universalmente comprensibile al di là della lingua in cui veniva pronunciata e ho subito pensato a Perfetto" Questo disco è uscito in due lingue, in Italia è primo su iTunes, la nostra redazione ha fatto un controllo e abbiamo notato che sta andando bene anche in giro per il mondo. In Spagna ci sono le due versioni (italiana e spagnola ndr) in classifica Io canto in spagnolo già dai primi dischi, questa volta invece con la casa discografica abbiamo pensato di fare questo tipo di operazione, anche se oggigiorno scarichi tutto in tre secondi, basta avere una wi-fi, non è come una volta che aspettavi un disco e ti dicevi 'quando esce? Che bello, vado a comprarlo'. Paola però tiene a sottolineare di acquistare sempre gli originali perchè dietro la produzione di un disco c'è sempre molto lavoro "Noi portiamo in giro il prodotto ma c'è tanta gente che lavora dietro un disco, è come una fabbrica" chiude Eros "Alla fine del mondo", (uscito il 27 Marzo anticipando il disco "Perfetto" ndr) come mai hai scelto il singolo più spiazzante e meno melodico rispetto al disco che è indubbiamente 'ramazzottiano'? Per far parlare i curiosi, alla fine quando l'abbiamo mixata ho detto tiriamo su il benjo.

Leggendo la rassegna stampa di questo disco dopo tanto tempo l'ho trovata molto unanime e positiva e un plauso speciale va alla ricerca che hai fatto di autori, alcuni sulla carta forse molto lontani da te, ad es.Francesco Bianconi

Con Bianconi è stata un'unione abbastanza favorevole, fa delle canzoni molto particolari e ho scoperto essere un fan mio e della mia musica.

Zampaglione è molto spigliato ed estroso, Mogol lo conosco da 30 anni, finalmente sono riuscito a strappargli una canzone "Sbandando" che ha scritto in 5 minuti, lui è proprio così, Kaballà ha già lavorato con me e Pacifico, un ragazzo di grande bontà e umiltà, grandissimo scrittore e musicista.



Molte persone pensano che per essere felici basta essere famosi, in verità come ci racconti in questo disco la felicità è nelle piccole cose, negli incontri, nell'amore, nella quotidianità

Essere famosi non è sinonimo di felicità, non ti va sempre tutto bene.

Le canzoni secondo me sono importanti per stabilire un contatto giusto con la gente.



Mi ha colpito questo tema dell'amore ma anche del tempo, il fatto di non perderlo, di saperlo cogliere, di non scoraggiarsi, la vita è fatta anche di chance e di possibilità che vanno afferrate

Le opportunità vanno prese al volo, se hai fortuna succede, altrimenti no, citando il singolo appena uscito "Il tempo non sente ragione".

Bisogna darsi, fare sempre meglio e non perdere tempo perchè non si ferma, va avanti, dare sempre il massimo.



Le persone prendono le tue canzoni come fossero consigli

Potrebbe essere un'arma a doppio taglio perchè i consigli devono essere costruttivi, la musica e i testi sono molto importanti, bisogna sempre dare dei segnali positivi, non puoi essere troppo negativo...anche quando magari lo attraversi - continua Paola - tu lo canti e lo dici sempre, si passa inevitabilmente dal dolore, però l'importante è saper rinascere.



Sono l'unica a pensare che quella posa sulla copertina del disco fosse una sorta di maternità al contrario?

Sai che ho rischiato di spaccarmi il ginocchio? E' vera, non è fatta al computer



Invece l'omaggio a Celentano alla "Yuppy Du"?

Il grande e mitico Adriano, devo regalargli il mio disco, l'ho vissuto in pieno "Yuppy Du".



Durante il Tour Mondiale che parte il 12 Settembre farai tappa anche in Russia

L'anno prossimo farò un tour vero in giro per la Russia perchè di solito si parte e si fanno due date, Mosca e San Pietroburgo, invece questa volta faremo 10/11 date, per cui andrò a fare un pò di promozione, mi piace l'idea, c'è molta aspettativa ma ho un pò paura



Parliamo di Sud America, una tua amica, nonchè collega, Laura Pausini, sta facendo il giudice a "La Voz" e "La Banda" a te non viene voglia di fare questo tipo di esperienza ?

Io ho pensato che non ha più una casa, secondo me l'hanno sfrattata (scherza Eros), anzi, ne approfitto per ringraziare lei, Lorenzo e Biagio che hanno scritto che è uscito il mio disco.

Tornando ai talent, me l'hanno proposto e come ho detto in conferenza 'chi devo giudicare?' Faccio fatica a non essere me stesso, sparerei delle cavolate"



Che genitore sei oggi rispetto a vent'anni fa?

Innanzi tutto genitori non si nasce, fai esperienza.

Sotto l'aspetto fisico forse hai meno forze, è un lavoro bellissimo ma molto pesante



Riesci ad andare ad altri concerti oltre ai tuoi?

Tempo permettendo sì, vado a vedere chiunque, da Vasco a Biagio, a Ligabue, Laura, anche gli stranieri, bisogna sempre imparare, andrò a vedere i Maroon 5.



C'è una canzone in "Perfetto" alla quale bisogna prestare maggior attenzione?

Forse "Sogno n.3", come ritmo è molto simile a "Il tempo non sente ragione", ma due canzoni sono davvero importanti, una è quella che ha scritto Mogol sulla mia storia d'amore con la Mari, l'altra è quella che ha scritto Pacifico "Tra vent'anni" è molto emozionante.



