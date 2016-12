EelST : "Siamo i Gian Burrasca delle musica leggera"

Elio e Le Storie Tese sono i protagonisti di una nuova puntata di RadioItaliaLive . Il gruppo, intervistato da Daniele Bossari , presenta " Dei megli dei nostri megli ”, raccolta di canzoni racchiuse in un cofanetto che include 3 cd e un dvd attraverso il quale viene raccontato il meglio della loro carriera. Sul palco presentano: "Servi della gleba”, "La canzone monotona”, "Tvumdb”, "Uomini col borsello”, "Born to be Abramo”, "Complesso del primo Maggio”, "La terra dei cachi”, "Parco sempione” e "Tapparella". "Diciamo che possiamo essere considerati un pò i 'Gian Burrasca' delle musica leggera italiana. Cerchiamo di dare una certa continuità a quel discorso musicale iniziato con i Brutos, proseguito con il Quartetto Cetra e che oggi trova la sua massima espressione proprio con noi". Inizia così, e non poteva essere diversamente, l'intervista con la band.

La raccolta, che contiene 3 cd e un dvd con tutti i successi del gruppo, ha come particolarità quella di una copertina che vedi gli "Elii" con tanto di fisico scultoreo e su questo argomento non poteva mancare una chiacchierata al limite del comico: "è da una vita che il pubblico ci vede come personaggi dai corpi statuari e questo è stato sempre il limite della nostra carriera". "Non c'è nulla da ridere, le persone non hanno mai capito quanto il nostro impegno sia stato sempre rivolto al farci apprezzare come dei musicisti e non come degli uomini oggetto".

"Se allora dobbiamo davvero essere degli uomini oggetto lo dobbiamo essere al cento per cento; ecco il perchè di questa copertina".



Tra un successo e l'altro, gag e momenti divertenti, la serata prosegue sotto il marchio di fabbrica degli EELST: "in fondo sono trent'anni che gli Elio e le Storie Tese fanno questo: battute spiritose e simpatia".

Ma in realtà c'è molto di più: musica di altissimo livello!



