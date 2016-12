Deborah Iurato canta per le donne

Deborah Iurato è stata ospite di Radio Italia per presentare "Libere": "Ho scelto un titolo importante per il mio primo vero album. Nel mio piccolo, sono riuscita a superare le mie debolezze, ho scoperto in me una forza straordinaria. Auguro a tutte le donne di riuscire a superare le loro, anche in amore”. Dopo questa confessione, la domanda di Paola "Funky” Gallo nasce spontanea: "Sei fidanzata?”. Tra le risatine del pubblico che sembrano far intendere il contrario, Deborah nega: "Ora per me l'amore è la musica e le persone che mi seguono”. In studio c'è anche Mario Lavezzi, produttore dell'album: "Lo ringrazio, è un secondo papà. Mi sta crescendo e aiutando tanto, anche in una città nuova per me come Milano”.



Dopo l'esecuzione a sorpresa de "L'amore vero” live nell'Auditorium di Radio Italia insieme al suo fido chitarrista Placido Salamone, Deborah ripensa alla vittoria ad "Amici 13”: "È stata inaspettata, un'esperienza che rifarei 10mila volte in cui ho trovato la forza e la determinazione per raggiungere il mio sogno: vivere di musica. Per questo devo ringraziare soprattutto la mia famiglia che non mi ha mai ostacolato”. Durante il talent show, la giovane artista ragusana si è ritrovata a duettare con Fiorella Mannoia che ha scritto per lei il brano: "Anche se fuori è inverno”: "Ho sempre ammirato Fiorella come donna e come artista. È l'eccellenza della musica italiana".