De Gregori:" Il disco contiene 28 storie della mia vita"

Francesco De Gregori è protagonista di una nuova puntata di RadioItaliaLive . Il cantautore romano racconta al pubblico e a Daniele Bossari la sua scelta di racchiudere alcuni dei brani più importanti della sua carriera nella raccolta “ Viva voce ”. Sul palco propone: “Finestre rotte”, “Viva l'Italia”, "Il panorama di Betlemme”, "Caterina”, "Generale”, "Un guanto”, "La leva calcistica”, "Titanic”, "Buonanotte fiorellino”, "Vai in Africa Celestino”, "La donna cannone” e "Rimmel". "Io da una parte volevo far vedere che le canzoni cambiano nel tempo perchè sono materiale vivo, chi fa concerti come me e come tutti i miei colleghi si rende conto che sera dopo sera, serata dopo serata, concerto dopo concerto la canzone non è mai la stessa perchè cambia il pubblico". "Il pubblico vuol dire molto quando tu esegui una canzone, cambia la sala, può essere un piccolo club, un grande auditorium, ma soprattutto cambi tu nel tempo, cambia la voce, cambia la "verve", cambianno i musicisti che lavorano con te, questo fa si che, grazie a Dio, la canzone non sia mai come l'hai registrata nel '75, nel '95, nel 2005. E' un pò una mia fissazione, me ne rendo conto, ma ho verificato questo nel mio lavoro: la musica cambia".

Sulla scelta dei brani da inserire nel cd, De Gregori spiega come questa, in realtà, non sia stata una scelta complicata: "Ho voluto inserire nel disco le canzoni più belle che ho scritto, che sono inevitabilmente anche le più famose "La donna cannone", "Rimmel", quelle che la gente ama di più, però ho voluto metterci anche brani meno conosciuti, che sono stati meno premiati dal successo, meno premiati dalla programmazione radiofonica". "In questa, che è una collezione di 28 storie della mia vita, ho scelto un pò la serie A e quelle che in molto potrebbero definire serie B, ma che per me invece è serie doppia A perchè "ogni scarrafone è bello a mamma sua", quindi il bambino che ha avuto meno successo a scuola si ama di più, è una spiegazione molto semplice".



L'intervista si sposta sulla tournèe: "Era la prima volta che facevo un tour organizzato in Europa; sono stato in città come Londra, Stoccarda, Zurigo, è stato molto bello, c'erano moltissimi italiani e anche un pò di inglesi, svizzeri, ma gli italiani erano in maggioranza e questo mi ha fatto molto piacere".

"Portare la mia musica italiana lì - continua - in qualche modo ricollegava gli italiani all'estero al nostro paese, di cui si dicono tante cose, una è anche vera cioè che i giovani cercano spesso di andare all'estero per avere più opportunità ma il legame con l'Italia rimane forte. Poi quando arriva un cantante italiano come me che "gliela suona e gliela canta" ed ha anche avuto la fortuna di aver scritto "Viva l'Italia" vedi che c'è qualcosa di commovente nell'aria che va al di là della canzone in se. Nominare la parola Italia in un contesto del genere fa vibrare qualche cosa nel pubblico che se la cantassi a Milano, a Roma, a Palermo non ci avrebbe lo stesso effetto.

E' vero che oggi non vai all'estero per lavorare nelle miniere, è un altro tipo di emigrazione, però c'è sempre queso legame, questo "saudajii" per l'Italia".



