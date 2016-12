Cremonini Sold Out a Milano: Logico !

Tutto esaurito su gli spalti del Forum di Assago per la prima delle due date milanesi del Logico Tour 2014 di Cesare Cremonini, di cui Radio Italia è Radio Ufficiale.



Dopo l'intro strumentale di "Cercando Camilla", che da sempre dà il segnale di inizio degli show di Cesare, arrivano le note di "Logico"; sul motivo per cui il brano che da il titolo all'album sia diventato un tormentone, Cremonini un'idea se l'è fatta: "sotto l'armatura elettronica, che è come il vestito da sera, l'Italia non può fare a meno della canzone, il nostro - dichiara in conferenza stampa - è un paese dove contano le parole".



Non mancano in scaletta i momenti più smooth, le canzoni che hanno fatto esplodere i Lunapop, i brani della prima maturità musicale per arrivare sino a oggi.

"Il concerto è a tratti teatrale, a tratti come in uno stadio, a tratti come in un club di Londra ma abbraccia anche generi sinuosi come il tex-mex, per chi l'ha capito il mio repertorio è estremamente vario e affidato al piacere di scoprire la musica".