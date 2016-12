25 settembre 2014 Cremonini: "Lavoro a un duetto con Fiorella Mannoia" Ospite di Radio Italia per il #CremoniniDay, Cesare ha presentato il "Logico Tour 2014" in partenza da Milano il 28 Ottobre. di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

12:51 - Ospite di Radio Italia per il #CremoniniDay, Cesare ha svelato a Paola “Funky” Gallo una nuova indiscrezione, lasciando intendere una collaborazione in corso con Fiorella Mannoia e la presenza di un duetto nel prossimo disco della cantante, in uscita martedì 21 ottobre: “Con Fiorella stiamo cantando la canzone Le tue parole fanno male... vedremo”.



L'intervista in diretta dall'Auditorium di Radio Italia è iniziata proprio quando il nostro hashtag #CremoniniDay ha raggiunto la prima posizione dei topic trend di Twitter e ormai è chiaro che l'idea piace molto anche a Cesare: “Qua con voi si sta proprio bene. Vi sono grato di questo 'Cesare Cremonini Day', tutti sanno che io amo le feste e oggi è la mia festa. E' stata la prima cosa che ho detto questa mattina alla mia fidanzata quando mi sono svegliato”. Forse c'è lo scoop: “La tua fidanzata??” chiede Paola... e, a quanto pare, la fidanzata c'è ma Cesare corre subito ai ripari: “Chiamiamola Angelina (n.d.r. come la protagonista di 'GreyGoose')”. Discorso chiuso, fan disperate.



Il pubblico di Cesare Cremonini è molto attivo sui social network e Paola dà spazio ad alcune domande arrivate da casa. Una riguarda la scaletta del "Logico Tour" di cui Radio Italia è radio ufficiale: “E' una scaletta che non sarà facilissima da comporre perché le canzoni cominciano ad essere veramente tante, fra quelle che amo io e quelle che ama il pubblico. Però la persona che deve essere più felice di tutte riguardo a quello che succede sul palco sono io”. Cesare però ci regala un'anticipazione: “Un brano che non mancherà nei concerti sarà 'Vieni a vedere perché' perché ho previsto un momento piano-voce che sarà più spettacolare di quello dello scorso tour. Volevo riprovare le emozioni che ho provato l'ultima volta mentre eseguivo le canzoni solo con il pianoforte e il pubblico le cantava, quindi alcune di queste canzoni si ripeteranno”.



Un altro ascoltatore di Radio Italia fa notare che Cremonini è fra i pochi artisti che non ha mai paura di sperimentare e Cesare spiega: “Con Logico ho dovuto fare delle scelte non sempre comode, ma il fatto che questo album abbia vinto il Medimex è un buon segno e un esempio per chi inizia, perché premia la spinta a cercare una propria originalità. Spero di poter continuare su questa strada anche se so che sarà difficile”. Parlare di sperimentazione è il pretesto per fare un piccolo riepilogo del percorso discografico di Cremonini: “Le mie canzoni mi sono sempre piaciute tantissimo perché in ogni momento hanno rappresentato il massimo che io potevo fare. Il mio staff mi ha sempre aiutato a superare me stesso e ad arrivare dove non avrei mai pensato di poter arrivare, credo che questo si chiami crescere”. A chiusura delle domande del pubblico a casa: “Se potessi ascoltare una canzone per tutta la vita quale sarebbe?”. La risposta è un accenno a cappella di Elvis Presley: “Love me tender, love me true...”.



Prima dei saluti, Cesare torna a parlare del Logico Tour 2014 che, dopo la data Zero di Livorno il 25 ottobre, partirà ufficialmente con una doppia data al Mediolanum Forum di Assago (MI) il 28 e il 29 ottobre: “Per me il primo vero giorno di tour è stato oggi. Comunque fra meno di una settimana incontro la mia band e inizio già a sentire le farfalle nello stomaco, anzi i giaguari! La cosa più bella del tour è che ti portano via da tutti i tuoi problemi e ti mettono su un palco che è un recinto meraviglioso e che diventa un alibi per tutto. Sei fuori dalla vita, sei 'tra palco e realtà' diceva un collega (n.d.r. Luciano Ligabue)”. E il palco del “Logico Tour” sarà realtà tra poco più di un mese, insieme a Radio Italia.



