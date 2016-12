ConVoi Retour: Gran finale a Milano

Si è chiuso con le tappe milanesi del 16 e 17 dicembre il viaggio live di Claudio Baglioni durato quasi un anno, una tournée che tra date italiane ed estere ha fatto registrare un gran numero di sold out e successo praticamente a ogni data.

Tre ore di musica, senza interruzioni, per uno spettacolo che ha visto Baglioni interagire con il pubblico reinterpretando il suo repertorio e gli inediti dell'album ConVoi.

Con lui sul palco un supergruppo di 13 polistrumentisti che hanno dato un'anima più rock ai tanti successi in scaletta, spaziando dai classici degli anni '70 sino ai pezzi più recenti.

"La musica porta sempre emozioni nuove, mi pareva di essere arrivato alla fine, di aver scritto e detto tutto. E invece ecco che ho ricominciato a scrivere canzoni cercando nuovi valori, nuovi messaggi, qualcosa che potesse ancora avere un senso per gli altri e per me"