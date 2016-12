Baby K e Giusy Ferreri, il connubio perfetto

Intervistate da Paola Gallo , hanno raccontato la nascita della loro collaborazione e dei rispettivi futuri progetti. Claudia (Baby K) e Giusy si sono praticamente conosciute sul set di " Roma Bangkok" e tra le due è nata subito una forte alchimia che traspare anche dal video Il mix perfetto tra complicità e bravura le ha portate al raggiungimento di importanti traguardi, infatti hanno già al loro attivo ben tre dischi di platino. Credo molto nell'unione delle donne e voglio iniziare subito dicendoti che la prima cosa che mi ha detto Giusy è stata:"Lei è veramente forte" Ho avuto la fortuna di collaborare con una grande artista, non è così scontato trovare la persona dietro il grande nome e la grande voce, ci siamo trovate subito, credo si sia visto anche dal video, abbiamo fatto un pò le pazze in giro per la città Le cose che nascono per caso ma per amore, che si sviluppano nell'amore diventano un successo, questo progetto è andato tipo diesel, è uscita la canzone ed ha avuto successo e non si è più fermato, tant'è che dopo mesi è la canzone più trasmessa dalle radio, super cliccata, record di download, prima su iTunes E' bello quando si ha un connubio del genere fra due donne, non se ne vedono molte di questo tipo di collaborazioni, ci è un pò esplosa la bomba in mano quest'estate, devo riconoscere che siete stati i primi a trasmettere "Roma Bangkok", siete dei trendsetter Volevo tornare un pò indietro, all'incontro umano tra di voi, quali sono i vostri punti in comune? Ci siamo definite quasi due sorelline - commenta Giusy Entrambe more, piccolette e tutto pepe, però forse lei è un pò più pacata di me, però ogni tanto si scatena - continua Baby K Penso anche la determinazione e l'amore per la ricerca musicale, la conosco benissimo in Giusy e mi sembra di averala intuita anche nel tuo di percorso - aggiunge Paola - Non ho mai scelto la strada facile, effettivamente a fare questo genere musicale che è un mix tra Pop, Rap e Urban, non è una cosa facile da portare in Italia, specialmente proporlo nel mainstream, ci vuole molta tenacia, coraggio e volontà, ma principalmente amore e passione per quello che fai e quello in cui credi

C'è un pò più di diffidenza e di chiusura e mi spiace dirlo da parte della gente e dalla critica musicale nei confronti di una donna che tenta nuove strade, anche Giusy ce lo può confermare, lei ha fatto viaggi difficili pur di rispettare il suo gusto musicale

Si, - commenta Giusy - nel mio percorso ci sono state delle parentesi dove ho cercato di arricchire con qualche ingrediente in più il pop, durante il percorso si fa qualche cambiamento, io ci tenevo in particolar modo perchè mi piace esplorare attraverso la musica, ho sempre pensato che il timbro fosse molto riconoscibile e particolare per cui ogni tanto cambiare un pò la forma e il vestito mi avrebbe dato sicuramente parecchie soddisfazioni dal punto di vista creativo



Claudia (Baby K), di recente siete state a Miss Italia, è un mondo femminile un pò diverso rispetto a quello che siete abituate a frequentare

Sono stata molto contenta di partecipare, effettivamente è così, sui social infatti ho voluto portare avanti il concetto "spettiniamo un pò questa Miss Italia", abbiamo trasmesso un pò di energia. Inoltre ho avuto la possibilità di portare avanti i miei principi in terreni un pò diversi.

Infine c'è stata anche la sorpresa della premiazione, la nostra casa discografica - aggiunge Giusy - ci ha fatto questa bellissima sorpresa e ci ha omaggiato dei tre dischi di platino, è stata una grande soddisfazione



"Ci buttiamo in qualche pub a fare karaoke con un brano di Tiziano", cito testualmente da "Kiss kiss Bang Bang", questo per raccontare un pò di passato perchè il tuo primo produttore è stato proprio Tiziano Ferro.

Per il mio primo disco ufficiale, mi ha detto: "voglio collaborare con te", lui insieme a Canova sono diventati i produttori del disco e lui inoltre come direttore artistico, per cui l'ho voluto citare anche nel secondo disco, non poteva non esserci, anche perchè grazie al lavoro è nata una bella amicizia. Dietro le quinte ha voluto ascoltare i provini del disco, ha amato molto "Anna Wintour".

"Kiss Kiss Bang Bang" si basa molto sulla contrapposizione tra tenerezza e forza.

Tutto il disco gioca molto sul contrasto tra la femminilità, la melodia e il rap molto diretto e forte.



"Chiudo gli occhi e salto", è molto autentica e profonda, questa canzone ti racconta moltissimo.

Lo apprezzo molto, in questo disco mi racconto e parlo molto più di me, prima esprimevo le mie idee sul mondo, le mie filosofie, in questo brano particolarmente parlo della mia storia, delle mie esperienze, "chiudo gli occhi e salto" perchè ho dovuto spesso ricominciare da capo, trasferendomi e spostandomi molto ho dovuto salutare molti amici, farmene di nuovi, salutare casa e famiglia per poi rifarmi sempre da zero, ed è come fare un salto al buio e non sapere cosa sarà e cosa succederà



Farai degli instore e dei live?

Sì, ho fatto un primo round di instore, ne stiamo progettando altri, sarò un pò ovunque, attraverso i miei social potete restare aggiornati.

I live arriveranno in un secondo momento perchè il disco è uscito da poco e stiamo ancora sondando, qualcosa farò sicuramente nelle discoteche, ma per il tour vero e proprio vedrò un pò più in là.



Idee sul nuovo singolo?

Stiamo scegliendo tra due brani in particolare, ma non c'è ancora nulla di definitivo



Giusy, singolo nuovo...Sanremo?

Sto aggiornando un pò la mia pagina Facebook riguardo a queste mie tappe negli studi di registrazione per realizzare il nuovo album, siamo a buon punto, sono molto contenta, è ancora presto per poter dare delle date sull'uscita del primo singolo e anche per Sanremo, come tutti gli anni i nomi si saparanno a Dicembre, naturalmemte non mi dispiacerebbe, potrebbe essere un'ottima occasione per il prossimo anno perchè avendo un nuovo album da presentare sarebbe un'ottima vetrina



Giusy qual'è la canzone che preferisci in "Kiss Kiss Bang Bang"?

Ho apprezzato molto "Fakeness" il duetto con Madh, è decisamente singolare e lo sento molto internazionale, Madh come artista mi piace molto, è originale e ha una bellissima voce.

Ovviamente anche "Roma Bangkok" che resterà sempre nel mio cuore



Giusy, Claudia, dove vi siete conosciute?

Ci siamo conosciute direttamente sul set video di "Roma Bangkok", ci siamo trovate subito, ci siamo scatenate come se fossimo in un luna park.



Giusy, le ultime canzoni sono profonde, interessanti e cantautorali, io le amo tantissimo, amo molto "Ti porto a cena con me", hai quindi identificato il tuo stile?

Principalmete pop, ogni tanto qualche ingrediente arriva da altri generi musicali, ma comunque viene presentato nella formula pop.

Certi autori ti hanno arricchito - commenta Paola -

Sicuramente, autori e produttori, il tutto dipende dalla fusione della creatività con la produzione che riguarda gli arrangiamenti, sono stata molto fortunata in questi anni.

Io e Claudia abbiamo tante cose da condividere oltre a questa collaborazione (Roma Bangkok ndr) perchè Michele Canova e Tiziano Ferro sono lo stesso team che mi ha sostenuta nei primi album e progetti.



