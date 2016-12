Anna Tatangelo adesso guarda al futuro

"Oggi mi sento finalmemte una donna libera" è questo che tu scrivi nella terza di copertina, che passi hai fatto per arrivare a sentirti veramente libera?"

"Non mi nascondo dietro a un dito, la mia vita privata ha condizionato tutto, anche l'essere diventata mamma è una cosa che ti cambia, quello che provi internamente traspare fuori, quando stavo male, quando ero introversa, quando ce l'avevo col mondo intero e avevo comunque la mia età (18 anni), per me a 18 anni non sei nè carne nè pesce, l'unico senso di responsabilità che hai è dato dalla patante. Ci sono state delle cose che negli anni mi hanno ferito però mi hanno fortificato e la nascita di mio figlio mi ha ridato solarità e voglia di sorridere di più e di essere finalmente libera, perchè ringraziando Dio non mi manca nulla e quando ne prendi consapevolezza ti diverti molto di più".



Sanremo è un pò un punto cardine del percorso artistico di Anna:

"La tua carriera è partita con un successo incredibile proprio da Sanremo, sei stata anche co-conduttrice, tu credi che ti abbia più dato o più tolto Sanremo ? E quest'anno ?"

"Sanremo mi ha dato tantissimo e questo più di tutti i Festival messi insieme perchè quest'anno era come se non dovessi dimostrare niente a nessuno, (il primo Sanremo di Anna risale a tredici anni fa con lei ancora quindicenne) ecco perchè 'Libera' .

Sanremo mi ha messo sempre a nudo, in 4 minuti non c'erano altre persone intorno a me, io, la telecamera, il maestro d'orchestra e la musica, quindi o vali e ci metti del tuo, o vai a casa, se dai il massimo il risultato arriva. Sono anche andata contro tutti la sera delle cover con "Dio come ti amo", anche il mio amico nonchè arrangiatore e direttore artistico del disco Adriano Pennino era un pò titubante, perchè inizialmente si pensava ad una canzone che desse più spazio alla vocalità, al range, quindi ad una canzone tipo "Nessun dolore" rifatta...anche perchè tu in questo disco dai spazio al range della voce, al falsetto, riesci a giocarci molto (aggiunge Paola), invece in "Dio come ti amo" (continua Anna) ho voluto dare spazio sì alle doti canore però più al lato interpretativo, che è quello che un pochino fa la differenza in un contesto in cui ci sono tantissimi artisti e magari alcuni anche più bravi di te. E quando io e Adriano ci siamo chiusi in sala, devo dire che ha costruito un arrangiamento come se fosse un vestito da sera, con questa rumba la accarezzata la canzone, è riuscito a tir fuori quell'Anna elegante che volevo essere in quel contesto e per questo devo ringraziarlo."



"Esagerare su Modugno poteva essere dietro l'angolo..."

"Su di me figurati, sarebbero bastate cinque note o cinque modulazioni diverse e avrebbero pensato che volessi strafare...la cosa più assurda che dicono i giornalisti è 'hai toccato dei pezzi intoccabili', se i Negramaro non avessero fatto "Meraviglioso" la nostra generazione non l'avrebbe nemmeno conosciuta questa canzone, un capolavoro..."



"Libera è un disco molto onesto, anche perchè credo che la vita di una donna sia fatta di ballate alla "Tu non cambiare mai", sia fatta di momenti come "Inafferabile", di "Libera", di "Muchacha", sono un pò le varie sfaccettature che il mondo di una donna rappresenta, ma dal vivo, tutto questo come "suonerà" cercherai di omologare questi suoni ?"

"Inizialmente volevo uscire solamente in questi cinque eventi programmati da Settembre in poi e fare le più grosse città proprio per concentrare la produzione verso un concetto più americano, in cui ci sono led, si balla, c'è una grossa scenografia con ballerini, però ovviamemte quando c'è tanta richiesta vai in giro per l'Italia perchè ti devi ricordare che la gente vuole ascoltarti anche nei posti più vicini rispetto alle grandi città, quindi, appena finisco il Live di stasera, si tornerà a Roma e si riprenderanno le prove per i concerti".

Paola ricorda che il Live fatto nell'Auditorium di Radio Italia è un'anteprima assoluta. In scaletta brani nuovi e le sue hits di maggior successo: "Non volevo niente", "Senza dire che", Medley "Doppiamente fragili", "Ragazza di periferia", "Il mio amico", "Bastardo", "Quando due si lasciano". "Gocce di cristallo", "Occhio per occhio", "Muchacha", "Lo so che finirà", "Essere una donna", "Un nuovo bacio", "Inafferrabile", "Libera" e "Qui".



In chiusura Le battute non mancano e Paola vuole soddisfare una curiosità dei fonici "Come si fa a fare l'amore con il mare..." e con molta ironia Anna risponde "dopo aver detto: le domeniche d'Agosto quanta neve che cadrà...posso dire tutto...da li parte uno schema immenso..."



Guarda la Photogallery completa su www.radioitalia.it

Tutte le news di Musica Italiana su www.radioitalia.it