Rispondendo a una domanda di un fan in diretta a Radio Italia, Alessandra Amoroso ha detto: “Mi piacerebbe molto portare la mia musica all'estero e ci stiamo lavorando…”. Inoltre, di fronte alle punzecchiature di Paola “Funky” Gallo, la cantante pugliese non ha smentito che il suo ultimo album “ Amore puro ” potrebbe uscire anche in Spagna. Mentre l'hashtag " #AmorosoRadioItalia " scalava le posizioni dei temi più trattati su Twitter, Alessandra ha espresso grande soddisfazione per essere stata nominata tra i finalisti al Worldwide Act Award, il premio che sarà assegnato domenica 9 novembre a Glasgow: “È un onore rappresentare l'Italia e il Sud Europa”, ha detto. Durante l'intervista il pubblico, presente dentro e fuori l'auditorium, ha cantato in coro il singolo “ L'hai dedicato a me ”: “Dare rispetto e riceverlo è la cosa fondamentale in ogni rapporto, io mi sento in obbligo nei confronti dei fan e cerco di restituire tutto quello che posso con la musica. Per loro sono un'amica e una sorella, li sento tanto vicini a me, gli dedico tutto quello che faccio".

La giovane artista ha confessato di non avere un grande rapporto con internet: “Mi chiamano la regina dei social ma io in realtà non ci capisco niente…”; e ha raccontato come si comporta quando le capita di leggere critiche feroci: “Ho fatto un cambiamento nella vita, crescendo. All’inizio facevo fatica, le critiche mi davano fastidio, chiamavo la mamma e mi sfogavo, chiedendomi perché la gente dicesse cattiverie e giudicasse solo per il gusto di farlo. Poi ho capito che è normale e che alcune persone sono invidiose e gelose: ad un certo punto, parlando sempre con mia mamma e mia nonna 88enne che sono le mie più grandi consigliere, mi sono resa conto di avere la coscienza pulita. Mio papà mi ha detto in dialetto salentino: 'Tra 15 persone uno stupido lo vorrai pur trovare…'”. La cantante ha anche ripercorso i suoi duetti più belli e le collaborazioni: “Biagio Antonacci, Marco Mengoni, Emma, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi e Claudio Baglioni: la mia piccola carriera di 6 anni mi ha dato la fortuna di incontrare grandi artisti, sia giovani sia esperti, ognuno mi ha dato qualcosa”.



Alla domanda di Paola se l'evoluzione artistica passa anche dai grandi autori come Tiziano Ferro, Ale ha risposto: “Anche un autore non conosciuto può dare tanto soprattutto a me che ho iniziato veramente piccolissima, anche se a 30 anni c'è il rinnovo cellulare…”.

Alessandra ha svelato poi che il suo idolo assoluto è la popstar Beyoncé: "Ma voglio bene anche agli One Direction (che si contenderanno con lei il Worldwide Act Award ndr) anche se non li ho mai incontrati”. In conclusione tre battute: "Stiamo lavorando al raduno con i fan: saremo io, loro e basta”; "Il prossimo look prevede che mi taglierò i capelli”; "Non ho scritto personalmente nuove canzoni, però me ne sono già arrivate e le ho in un cassetto per iniziare a lavorare al prossimo album".



Guarda la Photogallery completa su www.radioitalia.it

Tutte le news di Musica Italiana su www.radioitalia.it