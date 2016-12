Vasco Rossi: Live Kom .014

15:43 - E' nato il 7 febbraio, si è sposato il 7 luglio (due anni fa), con i 7 eventi Live Kom ‘013 ha dominato la scena italiana e internazionale: nel mese di luglio, Billboard, l’autorevole rivista americana, pubblica la classifica dei concerti per incasso e Vasco Rossi, con i 7 eventi tra Torino e Bologna, si trova per ben due volte.. davanti ai Rolling Stones.

E' evidente che si tratta di un numero magico. Anche la somma dei numeri che compongono il 2014 da' 7, come i 7 concerti evento del LIVE KOM '014 tra giugno e luglio prossimi.



3 VOLTE VASCO A ROMA, STADIO OLIMPICO

25, 26 e 30 Giugno



4 VOLTE VASCO A MILANO, STADIO SAN SIRO

4, 5, 9 e 10 Luglio



RADIO ITALIA ha siglato un accordo di comunicazione e partnership in previsione dei 7 Concerti Evento VASCO LIVE KOM 014.



Radio Italia affiancherà il più grande rocker italiano, Vasco Rossi, per unire ed entusiasmare lo smisurato pubblico di tutte le età in vista degli eventi live 2014 all’Olimpico di Roma (25, 26 e 30 giugno) e a SanSiro a Milano (4, 5, 9 10 luglio).



La Grande Musica Live suona con Radio Italia!