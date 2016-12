18 marzo 2014 Tiromancino: "Il cuore è il nostro padrone" Federico Zampaglione, leader della band, è tornato sulla scena musicale dopo anni di assenza e presenta il nuovo album “Indagine su un sentimento” di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

14:14 - I Tiromancino ospiti di Paola Gallo a Radio Italia per presentare il nuovo album "Indagine su un sentimento".



Federico Zampaglione, leader della band, è tornato sulla scena musicale dopo anni di assenza e ha spiegato che è stato semplice riprendere i contatti con i fan e gli addetti ai lavori grazie ai social network: “Internet ha cambiato il rapporto con la gente e il legame tra i musicisti, che oggi si connettono e si tengono in contatto molto più facilmente di una volta; però bisogna stare attenti a non diventare dipendenti”.



Francesco, il fratello di Federico rientrato nella band, ha parlato dell'attenzione che i Tiromancino hanno sempre dedicato all'immagine e ai videoclip delle loro canzoni mentre Federico ha descritto il concetto attorno cui è nato il singolo “Liberi”, spiegando che “la libertà è irrinunciabile perché aiuta a rimanere sempre curiosi riguardo al mondo e a tenere viva l'energia della coppia”. Secondo Federico, scrivere canzoni è una buonissima terapia che gli è servita anche per superare le difficoltà della vita: “Quando eravamo in studio di registrazione nei periodi bui, anche quando abbiamo perso nostra madre dopo una lunga malattia, cercavamo sempre di lasciare fuori le negatività e portare dentro solo le cose positive e il futuro che lei non avrebbe visto”.



Federico ha descritto “Indagine su un sentimento”, il nuovo disco registrato a Roma e in uscita domani 18 marzo, come un disco-film ricco di immagini metaforiche: “Il nostro cuore deve essere continuamente indagato per capire dove ci sta portando, per non diventare barchette sperdute nella tempesta. Il cuore è il nostro padrone, non ci sono parole che tengano, per questo in copertina del disco c'è un grande cuore che brucia”.



Alla domanda di Paola se questo disco parlasse del rapporto d'amore tra Federico e l'attrice Claudia Gerini, lui ha risposto: “Parto sempre dal personale perché solo se vivi le cose in prima persona sei credibile nelle canzoni”.



