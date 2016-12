10 marzo 2014 Sarcina: "Affrontare un album da solo mi ha messo davanti a me stesso" L'Artista presenta il suo nuovo cd “Io” uscito a febbraio e anticipato dal “Nel tuo sorriso” e “In questa città”, brani presentati a Sanremo2014. di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

13:52 - Francesco Sarcina è il protagonista della diciottesima puntata di RadioItaliaLive.

Sul palco di Radio Italia, presenta il suo nuovo cd “Io” uscito a febbraio e anticipato dal “Nel tuo sorriso” e “In questa città”, brani presentati a Sanremo2014. Sarcina ripropone anche i suoi grandi successi del passato, in scaletta: “Dedicato a te”, “Dimmi”, “Ovunque andrò”, “Vieni da me”, “Odio le stelle”, “In questa città”, “Distratta e cinica”, “Accanto a te”, “Tutta la notte”, “Diavolo in me” e “Nel tuo sorriso”.



"L'aver affrontato un album da solo è stato un passaggio importante che mi ha messo davanti a me stesso, in tutto e per tutto, perchè comunque lavorare con una band ti mette di fronte ad un confronto continuo. Adesso parlo con me stesso e a volte litigo con me stesso!"



Nella sua chiacchierata con Paola Gallo l'artista spiega anche come "la musica è un bene di lusso, ma noi ci possiamo permettere il lusso di goderci la musica. Ma anche di difenderla!

Il periodo storico attuale avrebbe bisogno veramente di tanta musica, che possa essere di aiuto, ma noi spesso rinnegiamo tutto questo producendo musica ad una velocità troppo elevata."





Un pensiero è andato anche al difficile momento che ha visto Francesco dover affrontare la perdita del padre, ma al tempo stesso anche la splendida "avventura" di veder e dover crescere un figlio.



