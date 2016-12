17 marzo 2014 Ron: "Sono molto cambiato in tutti questi anni" Il Cantautore ospite a RadioItaliaLive presenta in nuovo disco "Un Abbraccio Unico" e ricorda l'amico Lucio Dalla di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

13:04 - Ron è il protagonista della diciannovesima puntata di RadioItaliaLive.

Il cantautore presenta il suo ultimo album di inediti “Un abbraccio unico”, portando sul palco di RadioItaliaLive i brani con i quali ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo: “Un abbraccio unico” e “Sing in the rain”, ma anche successi del passato. In scaletta “Sing In The Rain”, “Una Città Per Cantare”, “Palla Di Cannone”, “Sabato Animale”, “Vorrei Incontrarti…”, “60 Minuti”, “Anima”, “Non Abbiam Bisogno Di Parole”, “Joe Temerario” ed infine “Un Abbraccio Unico”.



"A me piace cambiare, sparigliare, per cui ho chiesto, per questo nuovo Album, l'intervento di persone diverse, più giovani, che hanno il nome di Roberto Bernetti e Michele Clivati. Loro hanno ascoltato le canzoni e mi piaceva il fatto che non mi conoscessero per niente umanamente, non ci conoscevamo, per cui mi trattavano con distanza. Io accettavo tutto quello che arrivava da loro, mi fidavo molto e hanno fatto cose grandi modificando in qualche modo lo stile di arrangiamento, venivano con idee totalmente nuove continuamente. Mi sono reso conto che era arrivato il momento di abbracciare la musica completamente, e i testi hanno visto una buona luce proprio perchè c'erano delle musiche e degli arrangiamenti sotto che chiamavano. Io mi racconto tanto in questo disco."



Nella chiacchierata con Daniele Bossari c'è, ovviamente, spazio anche per il ricordo dell'amico Dalla.

"Con Lucio siamo stati in America nell'81, c'era questa idea dell'America che circolava fra di noi, eravamo impazziti per l'America, si andava a vedere tutti i concerti, poi sono andato a spese della mia Casa Discografica, perchè allora le case discografiche avevano soldi per poter supportare e far crescere un artista. Mi ricordo che Melis il direttore diceva "Adesso vai in America, chi ti piace ?" E io risposi "Bowie" - lui "Bene, adesso vai a vedere Bowie, Lou Reed, vai da tutti quelli che ti piacciono" e li ho incontrati tutti. Con una Cadillac Seville andavo in giro per l'America a spese della mia casa discografica senza approfittare, però capivo che la mia casa discografica voleva far crescere qualcuno".



"Sono molto cambiato in tutti questi anni" - conclude Ron - "credo che andando avanti si arriva a voler far pace con tutti, a stare in pace con tutti, soprattutto con la gente, sono molto più felice adesso di essere in mezzo alla gente di prima. Adesso credo che ci sia questa energia nuova, questa consapevolezza probabilmente che è arrivata".



