26 marzo 2014 Roby Facchinetti: "Sognavo un album solista da anni" L'artista, intervistato da Paola Gallo, presenta il suo cd "Ma che vita la mia", scritto con Valerio Negrini, scomparso ad inizio 2013.

14:17 - Roby Facchinetti è stato ospite di Radio Italia per presentare il suo CD da solista "Ma che vita la mia", che ha pubblicato approfittando di un periodo di pausa con i Pooh, periodo che Roby considera: “Necessario per arrivare preparati al nostro 50ennale. Questo album era un sogno che avevo nel cassetto da molto tempo. Ho lavorato ai testi e alle musiche con Valerio Negrini e lo vivo come un suo testamento. Sono state le ultime cose che ha scritto e ci teneva moltissimo”.

La stesura e la selezione delle canzoni è terminata alla fine del 2012, pochi giorni prima che lo storico autore dei Pooh venisse a mancare, e Roby ha considerato i pezzi come una vera e propria eredità artistica: “Sono stato molto attento a come cantare le sue creazioni. La sentivo come una grande responsabilità perché, come tutti gli autori, Valerio amava la perfezione e non voleva che si perdesse nulla di ciò che aveva scritto. Il mio desiderio più grande era quello di far arrivare nel modo migliore quello che lui aveva scritto”.



Il primo singolo estratto dal disco si intitola “Un mondo che non c'è”: “L'ho scelto perché è un brano che rende bene l'importanza di questo lavoro. E' molto attuale perché stiamo vivendo una situazione difficile a tutti i livelli e giocare di fantasia ci aiuta a superare meglio le difficoltà. Non dobbiamo però mai dimenticare che siamo stati noi a modificare in peggio questo mondo e ora tocca a noi migliorarlo”.



A maggio Roby terrà quattro concerti in anteprima, il 10 a Bergamo, il 13 a Roma, il 16 a Brescia e il 18 a Milano: “Porterò sul palco sei musicisti. Oltre a me, ci saranno altri due tastieristi e uno sarà Danilo Ballo che ha curato gli arrangiamenti di tutti i brani. Le tre tastiere saranno necessarie per rendere anche nel live la grande ricerca sonora che c'è dietro a questo disco”.



Alla fine dell'intervista non poteva mancare un riferimento alla grande Mina che in passato, aveva inciso una cover di “Noi due nel mondo e nell'anima” dei Pooh: “E' tra le voci migliori del mondo, ha cantato 'Noi due nel mondo e nell'anima' in un modo davvero magistrale”.

Ma esiste qualcuno che ha interpretato veramente male una canzone dei Pooh? Roby ha sorriso: “Io ricordo solo le cose belle”.



