Renzo Rubino: "Oggi nella musica non ci sono più regole"

13:50 - Renzo Rubino ospite di Paola Gallo negli studi della diretta di Radio Italia racconta che arrivare terzo al Festival di Sanremo gli è servito anche per superare le critiche delle malelingue, che mettevano in dubbio il suo diritto di partecipare alla kermesse nella categoria Campioni: “L’opinione su di me è cambiata subito dopo la mia prima esibizione all’Ariston”, ha spiegato.



Il cantautore, originario di Martina Franca, ha detto che “oggi nella musica non ci sono più regole come un tempo e quindi tutti possono esprimersi e dire quello che vogliono come vogliono, senza schemi”. Nella sua carriera, ha sempre cercato di non porsi limiti stilistici, per potersi mettere in gioco dovunque ce ne fosse l’occasione: “A 19 anni mi sono esibito sul palco di Al Bano e, dopo aver vinto Musicultura, ho aperto i concerti di Brunori Sas”; poi ha aggiunto: “Scrivo le mie canzoni in metropolitana o al supermercato, perché questi sono i luoghi migliori per captare quello che ci succede attorno”.



Paola ha fatto i complimenti a Renzo perché è un artista talentuoso che non si è montato la testa e lui ha risposto con una battuta: “Mio nonno di 75 anni mi ha appena chiesto se posso suonare alla festa di compleanno di un suo amico, e a me le feste al sud Italia piacciono molto perché i matrimoni e i battesimi durano per più di 10 ore e c’è sempre un pianoforte a cui ti puoi sedere per suonare qualcosa”.



Renzo inizierà il suo tour teatrale "Secondo Rubino Tour" il 14 aprile da Napoli e poi sarà a Firenze il 16 e nella sua Martina Franca il 18. A Bari arriverà il 2 maggio, a Salerno l’8, a Catania il 10, a Torino il 12, a Bologna il 13, a Roma il 15 e a Milano il 22.

Prima di salutare Paola e gli ascoltatori che hanno seguito in diretta l’intervista su Radio Italia, Radioitalia.it e Radio Italia TV , Renzo ha raccontato che il suo tour teatrale “sarà un spettacolo vero e proprio, in cui le canzoni non solo si sentiranno, ma si vedranno, perché stiamo lavorando molto sulle luci e le coreografie”. Subito dopo la tournée nei teatri, ha promesso che ci saranno altre date estive e almeno un nuovo singolo estratto dal disco “Secondo Rubino”.



