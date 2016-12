Renga: "Quello che faccio è scritto dentro di me da sempre"

11:39 - Francesco Renga è il protagonista della ventitreesima puntata di RadioItaliaLive.

Dopo il successo a Sanremo, Francesco è ora impegnato nella promozione del suo nuovo album “Tempo Reale”, uscito il 10 marzo scorso. In scaletta i brani del nuovo cd, compresa “Vivendo Adesso” canzone scritta da Elisa e presentata alla kermesse sanremese. Durante il concerto: “ A Un Isolato Da Te”, “Il Mio Giorno Più Bello”, “Un Lungo Inverno”, “L'amore Altrove”, “Ora Vieni A Vedere”, “Dimenticarmi Di Te”, “Era Una Vita Che Ti Stavo Aspettando”, “Raccontami”, “La Tua Bellezza”, “Ci Sarai”, “Angelo” ed infine “Vivendo Adesso”.



Dopo un'attesa di quattro anni finalmente Francesco Renga può presentare al pubblico il suo nuovo lavoro di inediti: "E' stato un lavoro lunghissimo, non solo mio, ma corale. L'idea di partenza è stata quella di una voglia di cambiamento. Ho sempre creduto che il lavoro fatto sulla voce e sull'interpretazione dei brani rappresentasse un punto di arrivo. In realtà la sperimentazione, il comporre nuove canzoni è stato fondamentale per la realizzazione di questo album".





"Quello che faccio mi piace, mi appassiona, mi da molto di più rispetto alla sussitenza per mantenere la mia famiglia" continua così l'intervista con Daniele Bossari. "E' una strada scritta dentro di me da sempre. Devo per forza andare avanti, trovare nuovi orizzonti e nuove scommesse".



"Il cambiamento radicale è alla base della filosofia di questo nuovo lavoro, che partiva da una stanchezza mentale mia e allo stesso tempo ho avuto la fortunata coincidenza di un nuovo contratto discografico che mi ha permesso di giocarmi questa nuova opportunità".



In conclusione di trasmissione Renga non si dimentica di citare l'importante incontro con il produttore dell'album Michele Canova "che è riuscito a dare al lavoro una visione molto legata alla contemporaneità musicale del nostro paese".



