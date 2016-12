22 maggio 2014 RadioItaliaLive Il Concerto: Svelate le prime canzoni Il Concerto sarà trasmesso in diretta contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

14:46 - Annunciati in anteprima alcuni dei brani che verranno eseguiti durante "RadioItaliaLive Il Concerto", l'attesissimo evento gratuito in programma domenica 1 giugno in piazza del Duomo a Milano.

Fra le canzoni che proporrà Laura Pausini potrete ascoltare “Non c'è”, fra quelle di Biagio Antonacci ci sarà “Ti penso raramente” e fra quelle di Alex Britti “Solo una volta (o tutta la vita)”. Emma canterà sicuramente “La mia città”, Edoardo Bennato “Il rock di Capitan Uncino” e Giorgia “Di sole e d'azzurro”. Uno dei pezzi di Claudio Baglioni sarà “Strada facendo” e uno di quelli di Elisa “Gli ostacoli del cuore”. I Negramaro eseguiranno per la prima volta dal vivo “Un amore così grande 2014”, la canzone nata da un'idea di Radio Italia che accompagnerà la nostra Nazionale di calcio ai Mondiali in Brasile e in tutti i suoi prossimi impegni.



Le prove in piazza della Sanremo Festival Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori inizieranno già venerdì 30 maggio, mentre i cantanti faranno il loro sound check nella giornata di sabato 31 e nel pomeriggio di domenica 1 giugno.



RadioItaliaLive – Il Concerto sarà trasmesso in diretta contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT, canale 725 SKY, canale 35 TvSat) e in streaming audio/video su radioitalia.it, e domenica 8 giugno alle 19.00 andrà in onda anche su Italia 1 con i contributi dal backstage di Daniele Bossari.



