16 aprile 2014 RadioItaliaLive Il Concerto 2014 Dopo il successo delle passate edizioni torna l'evento musicale dell'anno. Appuntamento in piazza Duomo a Milano Domenica 1 Giugno a partire dalle 19.00 con i Big della Musica Italiana.

16:14 - Dopo gli straordinari successi delle edizioni 2012 e 2013, Radio Italia torna in Piazza Duomo a Milano con “RadioItaliaLive - Il Concerto”, originale e unica serata live con grandissimi interpreti e autori della musica italiana, quest’anno arricchita da una coinvolgente novità!

L’evento, come sempre gratuito e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano all’interno del programma “Expo in città 2014”, si svolgerà Domenica 1 giugno 2014 e, a partire dalle 19:00, offrirà al pubblico presente e a quello collegato da casa uno spettacolo indimenticabile.



La serata partirà con una grande sorpresa, un vero “evento nell’evento”: sul palco di “RadioItaliaLive – Il Concerto” andrà in scena HIP HOP RADIO ITALIA, un esclusivo spazio dedicato alla musica hip hop che vedrà coinvolti alcuni dei più talentuosi rapper italiani.

CLUB DOGO, FEDEZ, EMIS KILLA, MONDO MARCIO si alterneranno in una straordinaria session presentata, e non solo, da un artista che ha visto nascere il rap in Italia da protagonista:J-AX!

Per la prima volta, in una location straordinaria come quella di Piazza Duomo, i riflettori saranno puntati su questo genere musicale.



A partire dalle ore 20:00, spazio ad alcuni dei più grandi e amati nomi della musica italiana: accompagnati dalla “Sanremo Festival Orchestra” diretta dal M° Bruno Santori, saliranno sul palco di “RadioItaliaLive – Il Concerto” BIAGIO ANTONACCI, CLAUDIO BAGLIONI, EDOARDO

BENNATO, ALEX BRITTI, ELISA, EMMA, GIORGIA, NEGRAMARO e LAURA PAUSINI. Talento, voci ed energia allo stato puro per uno spettacolo che si preannuncia davvero straordinario.



Scopri tutto sull'evento su www.radioitalia.it