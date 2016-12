27 gennaio 2014 Pezzali: "Non rimpiango il passato perchè il progresso è da accettare " Max è il protagonista della tredicesima puntata di RadioItaliaLive. Dopo aver raccontato a Daniele Bossari aneddoti e progetti per il futuro, Max sale sul palco esibendosi in una performance che racchiude nuovi brani e grandi successi del passato. di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

12:17 - Max Pezzali è il protagonista della tredicesima puntata di RadioItaliaLive. Dopo aver raccontato a Daniele Bossari aneddoti e progetti per il futuro, Max sale sul palco esibendosi in una performance che racchiude nuovi brani e grandi successi del passato.

In scaletta: “L’universo Tranne Noi”, “Lo Strano Percorso”, “Rotta Per Casa Di Dio”, “Gli Anni”, “Come Mai”, “Sei Un Mito”, “Sei Fantastica”, “Hanno Ucciso L’uomo Ragno”, “Nessun Rimpianto”, “La Dura Legge Del Gol”, “Con Un Deca”, “Tieni Il Tempo”.



Intervistato da Daniele Bossari, Max ripercorre i 20 anni della sua carriera: "Non rimpango il passato perchè il progresso in quanto tale è da accettare, non puoi fermare niente. I cambiamenti portano nuove problematiche ma portano in se anche spunti per la soluzione delle problematiche nuove".



"La tecnologia è importantissima perchè ci propone le soluzioni alla nostre domande a portata di click. La cosa fontamentale è riuscire a capire quando poterla utilizzare" continua Max "per questo l'immagine del Cow-Boy rappresenta la figura della persona concreta che riesce a vedere le cose così come sono, magari in maniera meno aulica e poetica ma sicuramente più realistica e verace".





Come si fa a fare un disco di successo? Questa la domanda posta a Max durante la puntata di RadioItaliaLive. La risposta arriva pronta: "Nessuno potrai mai dirti come fare, ma è proprio nel momento che la creatività viene fuori. Quando non c'è più niente da perdere, quando non ci sono più miti sicuri"