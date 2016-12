15 aprile 2014 Noemi: "Sono cambiata e con me la mia musica" Reduce dall'esperienza al Festival di Sanremo, l'artista presenta il suo album "Made in London" nell'ultima puntata della stagione di RadioItaliaLive. di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:01 - Noemi è la protagonista della ventiquattresima ed ultima puntata di RadioItaliaLive.

Riuniti per l’occasione, i due conduttori Paola Gallo e Daniele Bossari.

Durante la serata, Noemi propone vecchi successi rivisitati e le nuove canzoni del suo terzo album “Made in London”, che contiene i due brani presentati al Festival di Sanremo 2014, “Bagnati dal sole” e “Un uomo è un albero”.

In scaletta: “Acciaio”, “Don't Get Me Wrong”, “Se Tu Fossi Qui”, “Briciole”, “Odio Tutti I Cantanti”, “Tutto L'oro Del Mondo”, “Vuoto A Perdere”, “Sono Solo Parole”, “Bagnati Dal Sole” ed infine “Alba”.



"Questo è un disco nuovo, molto diverso da 'RossoNoemi'. Segna il mio cambiamento e l'esperienza del Festival di Sanremo è stata molto importante proprio per far capire come sia cambiata io e come sia cambiata la mia musica".



"Tengo in maniera particolare anche alla realizzazione dei video che accompagnano i miei brani. Ogni video è una storia oltre al fatto che presentare una clip è un ulteriore modo per far ascoltare una canzone. Ci tengo quindi in maniera particolare".



Un ringraziamento va anche a Radio Italia e alla possibilità che viene data a tutti gli artisti di potersi esibire su un palco come quello di RadioItaliaLive che "è un palco vero, siamo nel tempio della musica italiana".



Con il live di Noemi si chiude la Sesta Stagione di RadioItaliaLive.



Tutte le news di Musica Italiana su www.radioitalia.it