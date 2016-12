23 luglio 2014 Modà: Un trionfo a Roma e Milano Kekko ha definito le serate “Un miracolo” e ha giurato amore eterno ai suoi fan. Sul palco ospiti Francesco Renga, Bianca Atzei, Pau degli Jarabedepalo e i Tazenda. di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

11:46 - I Modà si sono esibiti a San Siro a Milano per la seconda data del “Modà Stadi Tour 2014” di cui Radio Italia è Radio Ufficiale, dopo il trionfo all'Olimpico di Roma (45mila spettatori). Kekko Silvestre ha definito la serata “Un miracolo” e ha giurato amore eterno ai suoi fan.

Radio Italia ha seguito lo show in diretta sui suoi canali social, documentando la scaletta del live che, dopo l'apertura con “Dimmelo”, ha visto l'esecuzione di successi come “Salvami”, “Sono già solo”, “Scusami”, “Se si potesse non morire” e “La sua bellezza”.



Sul palco come special guest c'erano Bianca Atzei per “La paura che ho di perderti”, i Tazenda per “Cuore e vento”, Pau degli Jarabedepalo per “Dove è sempre sole” e “Come un pittore” e Francesco Renga che ha cantato con Kekko “Almeno un pò” e “Arriverà”, il brano che nel 2011 portò i Modà al secondo posto a Sanremo in duetto con Emma. “Grazie Modà, grazie Kekko, grazie Milano! Emozione indimenticabile” ha scritto Renga sui social network usando l'hashtag "#modastadi2014". Bianca Atzei invece, subito dopo il live, ha postato su Facebook questo pensiero: “È stata un'esperienza meravigliosa. Con le lacrime agli occhi questa sera cantavo abbracciata a Kekko e davanti a tutte le persone che lo amano. Sono piena di gioia. Non dormirò dall'emozione!”



I Modà hanno rivelato che a settembre il loro live milanese verrà trasmesso in tv in prima serata, nell'ambito di un programma diretto da Gaetano Morbioli e arricchito da contributi video inediti che si alterneranno alle immagini dell'esibizione vera e propria.



Inoltre il concerto di San Siro diventerà anche un cofanetto live composto da un CD e da un DVD, che uscirà a Natale e sarà anticipato da un duetto inedito con una grande star internazionale di cui non è ancora stato rivelato il nome.

L'edizione conterrà un lungo racconto video del primo tour mondiale della band in Europa e Stati Uniti e sarà così ricca di contenuti che potrebbe rendersi necessaria l'aggiunta di un altro DVD nella confezione.



