10 febbraio 2014 Modà: "Siamo pronti per i Grandi Stadi!" La band, ospite a RadioItaliaLive, racconta il successo dell'ultimo disco e si prepara al doppio appuntamento live: "Europe and Us Tour" e i grandi Stadi Italiani. di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:34 - I Modà sono protagonisti della quindicesima puntata di RadioItaliaLive. La band sarà presto impegnata in un grande tour che, per la prima volta, li porterà prima in giro per il mondo e poi negli stadi italiani. A RadioItaliaLive la band propone i suoi grandi successi e il nuovo singolo "La sua bellezza". Ecco la scaletta: “Gioia”, “Sono Già Solo”, “Tappeto Di Fragole”, “Urlo E Non Mi Senti”, “La Sua Bellezza”, “Non E’ Mai Abbastanza”, “Arriverà”, “Se Si Potesse Non Morire” e infine “La Notte”.



La Band regala un'anteprima dei concerti di luglio negli stadi di Roma e Milano ed esegue dal vivo “La sua bellezza”, il nuovo singolo tratto dall'album Multiplatino “Gioia... non è mai abbastanza!”. In scaletta ci sono anche i grandi successi della band milanese tra cui “Gioia”, “Sono già solo”, “Tappeto di fragole”, “Urlo e non mi senti”, “Arriverà”, “Se si potesse non morire”, “La notte” e un brano finale a sorpresa. Il concerto è preceduto come sempre da un'intervista in cui Kekko Silvestre racconta alcuni aneddoti curiosi sulla sua piccola figlia Gioia e descrive i duetti con i Tazenda e con Pau dei Jarabedepalo.



Il cantante svela per chi fa il tifo a Sanremo e dà anticipazioni sia sul debutto nel tour internazionale di maggio sia sul doppio esordio negli stadi, dove non mancheranno gli ospiti. I Modà tornano a grande richiesta protagonisti dello show di Radio Italia: “Come prima del Gioia Tour (300mila biglietti venduti), RADIOITALIALIVE porta bene...”