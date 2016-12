10 giugno 2014 Modà: "La spina dorsale del nostro successo è sempre il pubblico" Reduce dal successo dell'Europe and US Tour, la band ha presentato in diretta con Paola “Funky” Gallo "Stadi Tour 2014" di cui Radio Italia è Radio Ufficiale. di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:09 - Reduci dal successo dell'Europe and US Tour, i Modà hanno presentato in diretta con Paola “Funky” Gallo il loro Stadi Tour 2014 di cui Radio Italia è Radio Ufficiale. La tournée li vedrà esordire venerdì 11 luglio all'Olimpico di Roma e sabato 19 luglio a San Siro a Milano. “Stiamo preparando nel dettaglio la scaletta per accontentare tutti e devo dire che se non mi verrà un infarto nei primi 10 minuti sarà un miracolo perché i concerti partiranno fortissimo ma ce la posso fare; in scaletta ci sarà sicuramente il brano 'Il sogno di una bambola'”, ha svelato il leader Kekko Silvestre che tra gli ospiti, oltre a “una sola donna che fa per tre”, ha confermato la presenza di Jarabedepalo: “Siamo diventati molto amici, Pau è una persona che porta veramente il sole e i colori nella vita della gente, è sempre allegro. Ho scritto 'Dove è sempre sole” pensando al mood giusto per lui. Negli stadi canteremo insieme questa canzone e 'Come un pittore'”. Kekko ha spiegato come vive le collaborazioni con altri artisti: “È importante che ci sia sinergia anche sul palco perché altrimenti le esibizioni dal vivo risultano fredde: per esempio quando cantiamo insieme io ed Emma è bello, la gente percepisce che abbiamo un legame molto forte, alcuni arrivano a pensare addirittura che ci sia qualcosa di più, una storia d'amore, invece c'è una bellissima storia d'amicizia”.



Durante l'intervista viene trasmesso proprio l'ultimo singolo “Dove è sempre sole”, accompagnato dal videoclip: “Spesso mi dicono che, in alcune clip come 'Dimmelo' e 'La sua bellezza', faccio troppo il 'porcellino' e, allora, siccome sono anche un bravo ragazzo, in questo nuovo video interpreto la parte di uno sposo anche se in un matrimonio hippie”. Kekko, tornando agli imminenti live negli stadi, si lascia andare ad alcuni ricordi da tifoso partenopeo: “Andavo con mio nonno e papà a vedere le partite. Mi ricordo, in un Milan-Napoli, un gol di Careca e le reti di campioni rossoneri come Gullit e Rijkaard. San Siro è bello perché ci hanno giocato grandissimi calciatori e ci hanno suonato artisti giganteschi come Vasco Rossi, Ligabue e gli U2: quando uscivo da questi show, pensavo: 'forse è meglio che smetto di fare musica...”; “Lo diceva anche passando davanti al Forum di Assago ma poi...”, incalzano gli altri componenti dei Modà. Kekko ha svelato che, tra gli striscioni più belli esposti dai fan ai concerti ci sono “Madò i Modà” e “Mio marito ti odia, io ti amo” e poi ha ripercorso “l'ascesa” della band: “È stato un percorso incredibile, fatto di diversi ingredienti, siamo stati molto bravi a perseverare perché le delusioni sono tantissime, abbiamo avuto anche una grande fortuna perché ci siamo trovati al posto giusto al momento giusto ma abbiamo anche avuto il sostegno di persone importanti come quelle dell'etichetta Ultrasuoni che hanno scommesso su di noi permettendoci di lavorare ad altissimi livelli”.



“Negli stadi come sempre ci sarà un video che introdurrà i concerti: vestiremo i panni dei gladiatori come metafora della battaglie affrontate dai Modà per crescere; abbiamo combattuto le ostilità con 'armi' diverse: la mia è la fede come dice il tatuaggio che ho sulla spalla. Comunque la spina dorsale del successo è sempre il pubblico che con la presenza ai concerti e il passaparola ci ha seguito sin dall'inizio anche quando suonavamo nelle piazze minori. Il nostro linguaggio arriva a tutti, adolescenti e adulti, e questo ci fa impazzire di orgoglio”. In conclusione, Kekko ha anticipato che, dopo gli appuntamenti negli stadi, il gruppo si esibirà solo in Sardegna in un live da tenere entro la fine dell'anno. A due ascoltatrici che via sms hanno paragonato i Modà ai Pooh, il cantante ha risposto: “È un complimento fantastico, per essere come loro, ci mancano solo 30 anni di carriera e qualche milione di dischi, sarebbe bello”; infine una battuta sull'estate: “Andrò subito in vacanza una settimana in Sardegna, il luogo che preferisco in assoluto, ci vado da più di 20 anni e ci tornerò ad agosto con tutta la mia famiglia ovviamente”.



Tutte le news di Musica Italiana su www.radioitalia.it