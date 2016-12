13 giugno 2014 Michele Bravi: "Sono innamorato della musica" Ospite a Radio Italia racconta del suo rapporto speciale con Carlo Verdone e delle importanti collaborazioni per realizzare il nuovo disco. di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

14:43 - Michele Bravi, in diretta con Paola Gallo su Radio Italia per presentare il suo nuovo disco “A Passi Piccoli”, ha parlato del suo speciale rapporto con Carlo Verdone, che ha firmato per la presentazione alla stampa una lettera di complimenti a Michele. I due si sono conosciuti sul set del film “Sotto una buona stella”, per cui Michele ha cantato la title track della colonna sonora, scritta da Federico Zampaglione dei Tiromancino.

Michele ha descritto Verdone come una persona speciale, interessata a conoscere da vicino lui e la sua musica e ha raccontato anche che, durante la presentazione ufficiale del film a Milano, il regista citò una battuta del copione e gli fece un grandissimo complimento dicendogli che “canta con l’anima”.



Durante l’intervista, il cantante ha parlato a lungo delle grandi firme che hanno lavorato con lui al disco. Giorgia lo ha aiutato con “la gentilezza di una madre” a scrivere la canzone d’apertura del disco “In bilico”, “manifesto dell’album e carta d’identità” che, come ipotizzato durante la diretta, prende spunto dal vissuto personale di Giorgia per raccontare chi è Michele Bravi oggi. Inizialmente il brano doveva essere una ballata d’amore ma Giorgia ha preferito trasformarla un po’ per renderlo più aderente alla personalità di Michele.

Gli incontri con Tiziano Ferro, autore di “Non aver paura mai”, e con Luca Carboni che ha scritto “Amarti da qui” sono avvenuti durante la partecipazione di Michele a X-Factor: Tiziano, ospite di una puntata, lo invitò nel suo camerino per fargli i complimenti e, dopo poche settimane, lo contattò per regalargli la canzone della finalissima e seguirlo in studio di registrazione.

Daniele Magro, che ha firmato la canzone titolo dell’album, è stato contattato direttamente da Michele perché lo reputa uno degli autori più promettenti e innovativi del panorama italiano.

Il disco si chiude con “Prima di dormire”, una canzone fortemente voluta dal produttore del disco Michele Canova per la sua originalità e scritta da Michele, che l’ha definita anche la sua preferita.

L’intervista, trasmessa in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv e radioitalia.it, si è conclusa con alcune domande a raffica inviate dagli ascoltatori: rispondendo, Michele ha svelato di non avere una storia d’amore in corso e di essere platonicamente “innamorato della musica”, ha lasciato intendere che ci sarà un tour estivo ancora in fase di definizione e che ha già ascoltato in anteprima il singolo di Tiziano Ferro per l'estate, ma furbescamente non ha voluto raccontare nulla di più sull’argomento.



