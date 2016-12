4 marzo 2014 Le Nuove Proposte: "Tutte le emozioni del Festival" I Giovani di Sanremo 2014 ospiti di Daniele Bossari a RadioItaliaLive raccontano l'esperienza sanremese e svelano i progetti futuri. di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

16:18 - Le nuove proposte di Sanremo 2014 sono i protagonisti della diciassettesima puntata di RadioItaliaLive. Gli otto giovani che hanno calcato il palco dell’Ariston, raccontano a Daniele Bossari aneddoti e progetti per il futuro, ognuno di loro poi, si esibirà nella canzone presentata al Festival di Sanremo.

In scaletta: Vadim con “La modernità”, Filippo Graziani con “Le cose belle”, Veronica De Simone con “Nuvole che passano”, The Niro con “ 1969”, Diodato con “ Babilonia”, Bianca con “Saprai”, Zibba con “Senza di te” e si conclude con il vincitore Rocco Hunt e la sua “Nu juorno buono”.



Durante la serata Le Nuove Proposte hanno raccontato a Daniele Bossari le loro esperienza Sanremese.

Vadim: "Per me è stato talmente un grande onore calcare il palco del Teatro Ariston che non ho motivo di montarmi la testa. C'è solo da lavorare duramente, come dico anche nella mia canzone "La modernita".



Filippo Graziani: "Dal punto di vista umano è stata un'esperienza incredibile che mi ha lasciato degli incontri fantastici che credo dureranno nel tempo".



Veronica De Simone racconta come la sua esperienza precedente a "The Voice" sia stata utile per affrontare il palco del Festival. "è importante che in pochi minuti le persone riescano a capire chi sei e cosa vuoi comunicare".



The Niro: "1969, la mia canzone sanremese, sottolinea l'importanza di come l'umanità possa sentirsi unita di fronte ad un evento straordinario, come lo sbarco sulla luna".



Diodato, vincitore del Premio della Critica Mia Martini, racconta: "quando ho iniziato a cantare mi sono ispirato alla musica brit-pop, ma poi con il tempo ho imparato ad apprezzare i grandi cantautori italiani".



Bianca: "il mio universo è composto da due parti, quella bianca e quella nera e con il mio nome d'arte spero di riuscire a tirar fuori la parte "bianca" di me".



Zibba, vincitore del premio della Sala Stampa del Festival, ricorda come la sua carriera sia iniziata presto, a 14 anni, e "che la cosa bella di suonare nei piccoli club sia, per me, riuscire in due ore di musica a conquistare l'attenzione delle poche persone che sono lì ad ascoltarti".



Rocco Hunt, trionfatore delle Nuove Proposte chiude la serata cantanto “Nu Juorno Buono” raccontando come durante Sanremo non abbia sofferto di solitudine: "ho ricevuto tantissimi messaggi e attestati di stima dalla gente della mia terra".



Adesso per tutti i giovani artisti inizia l'avventura più difficile, quella di affermarsi nel panorama della musica italiana.