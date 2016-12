24 gennaio 2014 Xfactor I finalisti di XFactor 7, Aba, Violetta, Ape Escape e il vincitore Michele Bravi, sono i protagonisti della dodicesima puntata di RadioItaliaLive. di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

13:09 - I finalisti di XFactor 7, Aba, Violetta, Ape Escape e il vincitore Michele Bravi, sono i protagonisti della dodicesima puntata di RadioItaliaLive. Prima di esibirsi con una cover e un inedito ciascuno, si raccontano a Paola Gallo descrivendo la loro esperienza nel talent e i progetti per il futuro. In scaletta: “Kozmic blues” e “Indifesa” (Aba); “Le tasche piene di sassi” e “Dimmi che non passa” (Violetta); “Mentre tutto scorre” e “Invisibili” (Ape Escape); “Carte da decifrare” e “La vita e la felicità” (Michele Bravi).



Aba racconta del quarto posto che non si aspettava di conquistare nel talent, delle critiche che l'hanno aiutata a crescere e dei nuovi progetti a cui sta lavorando, poi intrerpreta il singolo “Indifesa” e la cover di Janis Joplin “Kozmic Blues”.



Violetta Zironi parla della sua esperienza nel programma tv, vissuta accanto al giudice Mika al quale da un voto pari a “10mila”, del suo ukulele, della voglia di tornare a imbracciare la chitarra e delle canzoni che sta scrivendo; si esibisce con la hit “Dimmi che non passa” e il brano di Jovanotti “Le tasche piene di sassi”.



Gli Ape Escape spiegano perchè la barba lunga, la pancia e le ciabatte sfoggiate in trasmissione hanno funzionato, perchè il rap e il rock si sposano bene e perchè Simona Ventura si è spesa per loro; la band si scatena sul palco con “Invisibili” e il pezzo dei Negramaro “Mentre tutto scorre”.



Il vincitore di X Factor Michele Bravi ripercorre il suo percorso nel talent, spiega perchè ha detto no a Sanremo e svela che deve molto ai cantautori: “Ivano Fossati per me sta nell'Olimpo della musica”."Non voglio sembrare snob rifiutando il Festival di Sanremo, penso sia il palco più importante di Italia, ma come tale deve essere rispettato. Non avevo un progetto pronto!"

Nella parte live reinterpreta il cantautore ligure in “Carte da decifrare” ed esegue il brano con cui ha trionfato “La vita e la felicità”, scritta da Tiziano Ferro.