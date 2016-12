15 settembre 2014 Grignani: "Sono uscito dalla gabbia dorata del cantautore" Gianluca ha presentato nell'Auditorium di Radio Italia il nuovo lavoro discografico uscito il 9 Settembre svelando che nel 2015 partirà il Tour. di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:38 - Ospite in diretta a Radio Italia per presentare il nuovo album “A volte esagero”, uscito martedì 9 settembre, Gianluca Grignani ha ammesso: “Sì, a volte esagero ma con le canzoni di questo disco mi riferisco a un'attitudine che abbiamo tutti, infatti farò una maglietta con scritto 'Anch'io a volte esagero'”. Il cantautore milanese, accompagnato nel nostro auditorium da due dei suoi figli e dalla moglie Francesca, ha poi raccontato a Paola “Funky” Gallo: “Per scrivere i nuovi brani, sono uscito dalla gabbia dorata del cantautore, sono andato a parlare con la gente per strada, quella che sento più vicina a me. La title-track ad esempio è nata una notte, davanti a una birra, durante un colloquio con un amico che si chiama come me, Gianluca, e che lavora sui tralicci dell'Enel dalle 6 del mattino alle 9 di sera”.



L'artista ha voluto anche spiegare la vicenda che quest'estate lo ha visto al centro delle cronache: “Sfuggo dal gossip ma il gossip mi insegue come un lupo. A Riccione sono andato a trovare i miei cugini, al mattino siamo tornati dopo una serata di divertimenti e non vedevo bene ma ho preferito non andare al pronto soccorso perché altrimenti avrebbero subito scritto che Grignani era finito in ospedale: allora ho contattato un mio amico carabiniere, che in quel momento non era in servizio e che si è presentato con alcuni suoi amici, e da lì è nata la faccenda della presunta rissa. Molti hanno anche detto che l'ho fatto apposta per fare pubblicità all'uscita dell'album: assolutamente no...”.



Gianluca ha poi definito “L'amore che non sai” e “Madre” le due “canzoni di pancia” del disco: “Quando le ho cantate ho pianto. La seconda l'avevo scritta per l'album 'Destinazione Paradiso' ma non fu inserita perché dicevano che era troppo matura, l'ho lasciata in un cassetto per 20 anni e ora ho trovato il coraggio per terminarne la scrittura e per inciderla. Adriano Pennino, che ha prodotto il disco con me, in questi due pezzi ha voluto tenere la voce sgranata e un po' rotta, è giusto che si senta la mia emozione”. Pennino ha avuto un ruolo molto importante: “Durante la lavorazione Adriano è stato con me sempre, di giorno e di notte, ha incontrato tutti i miei amici, mi ha visto scrivere canzoni nel corso di uscite notturne ed era presente mentre i bambini continuavano a correre attorno all'albero di Natale e io canticchiavo delle filastrocche per farli ridere: così è nata il pezzo 'Il mostro'”.



Il cantautore ha chiuso l'intervista con alcune battute: “Trovo che, in effetti, i concetti e il suono graffiato contenuti in questo lavoro richiamino quelli di Fabbrica di plastica”; “Bello il video de La mia storia tra le dita, finalmente mi piace”; “Con il tour, che inizieremo con due eventi molto grossi nel 2015, arriveremo anche in Sicilia, ci stiamo lavorando”; e a chi lo critica risponde: “Scusate, non sono interessato...”.



Tutte le news di Musica Italiana su www.radioitalia.it