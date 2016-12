14 gennaio 2014 Emma: "Non è solo un album, ma un'esperienza di vita" Ospite di Daniele Bossari a RadioItaliaLive : "Ho già in mente un altro disco con nuove sonorità" di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:31 - Emma sul palco di RadioItaliaLive presenta i brani di “Schiena’” il disco multiplatino uscito ad aprile scorso. In scaletta: “Amamai”, “La mia felicità”, “Ma che vita fai”, “Trattengo il fiato”, “Cercavo amore”, “Schiena”, “Se rinasci”, “Dimentico tutto”, “L’amore non mi basta”, “In ogni angolo di me” e “La mia città”.



Intervistata da Daniele Bossari, Emma ha parlato dell'album "Schiena" - "è stato un disco molto importante che continua a fare grandi numeri e che ha dato vita ad un tour pazzesco". "Non è stato solo un album, ma un'esperienza di vita che ha segnato un cambiamento, un passaggio per l'evoluzione".

Nel corso della puntata Emma ha anche anticipato che il prossimo tour potrebbe prevedere anche delle date all'estero: "potrebbe succedere, qualcosa bolle in pentola perchè siamo sempre in agguato".

"Ho già in mente un altro disco - aggiunge - altre cose e altre sonorità. Sono pronta a viaggiare per assimilare nuove esperienze per poi riversarle in un disco, in un tour e quindi regalarle alle persone che, come sempre, mi seguiranno".