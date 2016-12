21 gennaio 2014 Elisa: "Mi ha ispirato anche Lucio Battisti" L'artista friulana presenta a Radio Italia “L’anima vola”, il suo primo cd completamente in italiano uscito il 15 ottobre scorso di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

14:23 - Elisa è la protagonista di una nuova puntata di RadioItaliaLive. Ospite di Paola Gallo presenta al pubblico “L’anima vola”, il suo primo cd completamente in italiano uscito il 15 ottobre scorso. Sul palco Elisa interpreta alcuni tra i suoi più grandi successi e le nuove hits: “Ecco che”, “L’anima vola”, “Pagina bianca”, “Un filo di seta negli abissi”, “Eppure sentire”, “A modo tuo”, “Qualcosa che non c’è”, “Ancora qui”, “Heaven out of hell”, “Luce (Tramonti a nord est)”, “Gli ostacoli del cuore” e “Almeno tu nell’universo”.



"E' stato un lavoro molto lungo, ho fatto un lungo periodo in cui suonavo e sperimentavo fino a quando tutto ha preso forma. Mi sono ispirata a varie sonorità, dalla new wave inglese a Lucio Battisti". Così Elisa risponde alla domanda di Paola Gallo sull'esperienza nuova di un album tutto in italiano.



"Mi fa molto piacere ricominciare, poter cantare le canzoni del nuovo disco tutto in italiano. Non è semplice l'italiano, è una sfida molto più articolata rispetto all'inglese che è una lingua molto più plastica." "All'inizio facevo tanta fatica e avevo anche paura. Ci ho messo tanto tempo però alla fine la soddisfazione è grande: ho realizzato un disco sincero".