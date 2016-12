7 maggio 2014 Cremonini: "Questo album è quello mentalmente più libero della mia carriera" L'artista è stato ospite di Paola “Funky” Gallo nell'Auditorium di Radio Italia per presentare il suo nuovo album "Logico", appena uscito e subito balzato alla prima posizione di iTunes. di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

12:56 - Cesare Cremonini è stato ospite di Paola “Funky” Gallo nell'Auditorium di Radio Italia per presentare il suo nuovo album "Logico", appena uscito e subito balzato alla prima posizione di iTunes.



Dopo uno scambio di battute sui commenti, anche piccanti, della fan sui social, l'intervista è partita da una precisa sensazione di Paola: ormai Cesare è entrato in una fase in cui quello che doveva dimostrare l'ha dimostrato. “E' vero. Questo album è quello mentalmente più libero della mia carriera e ha una fluidità nella scrittura che non avevo mai trovato prima. Mentre lo componevo ho scoperto nuove cose di me, forse anche perché mi sento più sicuro delle mie possibilità e l'ho realizzato con più leggerezza rispetto agli altri. Sotto pelle avevo ancora l'energia che mi aveva dato il pubblico nei tour appena terminati”.



Dopo aver ascoltato il singolo “Logico#1” da cui ha preso il nome il CD, Paola ha fatto notare che i testi delle canzoni contenute nell'album hanno uno spessore tale da colmare l'inevitabile divario fra intelligenza e cuore. Cesare è incerto su un possibile accostamento fra canzoni e composizioni poetiche ma confessa che: “In musica e in poesia, quando le rime sono naturali e vengono dal cuore sono anche portatrici di verità” e che “Le grandi verità non si acquisiscono mai definitivamente ma, grazie alle rime, ci si può avvicinare a loro”. Alcuni testi di questo album sono stati scritti in collaborazione con Davide Petrella, il cantante della band Le Strisce: “Mi ha ricordato un po' l'incontro fra Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Dal confronto con Davide sono nate delle domande a cui ho dovuto cercare delle risposte, risposte che probabilmente da solo non sarei stato stimolato a ricercare”.



Ricordando che il CD Logico è primo su iTunes e che il singolo “Logico #1” è il più trasmesso dalle radio, Paola ha ricordato che il brano è stato anche scelto per lo spot pubblicitario di una famosa marca di gelati. “Penso che sia stato un gran colpo di C... fortuna!”, ma anche il pubblico in Auditorium è d'accordo sul fatto che si sia trattato soprattutto di talento e che Cesare sia un cantautore con uno stile comunicativo talmente maturo ed efficace da risultare appetibile anche per i professionisti della comunicazione.



Il Logico Tour 2014 di Cesare Cremonini vedrà ancora una volta Radio Italia come radio ufficiale e partirà da Milano il 28 ottobre. Fra le numerose date già in calendario, c'è anche una tappa a Trento, una città in cui Cesare non torna dal tempo dei Lunapop quando, in uno dei primi concerti della band, si spogliò sul palco: “Non credo di fare il bis, al momento la mia forma non me lo permette”.



