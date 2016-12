24 marzo 2014 Arisa: "il calore del pubblico è qualcosa di meraviglioso" Dopo il successo al Festival di Sanremo, l'artista presenta a RadioItaliaLive il suo ultimo album di inediti “Se vedo te” a cui hanno partecipato autori come Cristina Donà e Dente. di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

12:12 - Arisa è la protagonista della ventesima puntata di RadioItaliaLive.

La cantante, vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, presenta per la prima volta live il suo ultimo album di inediti “Se vedo te”, a cui hanno partecipato autori come Cristina Donà e Dente. In scaletta: “L’ultima Volta”, “Chissa’ Cosa Diresti”, “La Notte”, “Se Vedo Te”, “Lentamente (Il Primo Che Passa)”, “Controvento”, “L’amore è Un’altra Cosa”, “Poi Però”, “Dimmi Se Adesso Mi Vedi” ed infine “Pace”.



"Sono le persone che mi dicono, tra le righe, vai avanti. Proprio parlando con la gente comune ho capito che potevo farcela, non mi sono persa d'animo davanti alle prime difficoltà. La forza, il sostegno e il calore che mi riesce a dare il pubblico è qualcosa di meraviglioso. Io vado avanti Controvento soprattutto per loro".



Per questo nuovo disco Arisa si è avvalsa della collaborazione di artisti come Cristina Donà, Di Martino e Dente; "volevo che la gente ascoltasse quello che ascoltavo io, perchè noi siamo i nostro ascolti e con queste collaborazioni sono stata molto fortunata".



Un pensiero anche per il nostro paese e al periodo storico che stiamo attraversando: "siamo un popolo che si stima poco e sbagliamo a credere di non essere mai all'altezza".



In conclusione di trasmissione alla domanda di Paola Gallo sulla bellezza, Arisa risponde sinceramente che "la vera bellezza è la materia prima, le cose nascono in maniera perfetta, siamo poi noi a poter fare in modo di modificarle e a volte purtroppo imbruttirle."



