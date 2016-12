7 aprile 2014 Alessandra Amoroso: "Importante essere se stessi" Ospite di Paola Gallo a RadioItaliaLive presenta il disco "Amore Puro" e parla di amicizia, amore ed emozioni di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

14:16 - Alessandra Amoroso è la protagonista della ventiduesima puntata di RadioItaliaLive.

Alessandra, ora impegnata nell’ “Amore Puro Tour”, presenta sul palco di RadioItaliaLive, il suo quarto album “Amore Puro”, uscito il 21 settembre scorso, prodotto da Tiziano Ferro. In scaletta i brani del nuovo cd, compreso l’ultimo singolo “Non devi perdermi” scritto per lei da Biagio Antonacci e grande successi: “Amore Puro”, “Senza Nuvole”, “Fuoco D’artificio”, “Medley - Ancora Di Più - Estranei A Partire Da Ieri – Stupida”, “Non Devi Perdermi”., “Niente”, “La Vita Che Vorrei”, “Urlo E Non Mi Senti”, “Difendimi Per Sempre”, gran finale con “Immobile”.



In apertura di trasmissione Alessandra ha voluto sottolineare come, a cinque anni dalla vittoria di Amici, sia rimasta in contatto con le amiche Emma e Annalisa: "Voglio veramente bene a Nali, per me oltre ad essere una brava artista è anche una bellissima persona".



"Starò meglio è il brano di questo album che mi caratterizza di più. Non è la solita ballata, anche se si parla di un amore che finisce va sottolineata la volgia di stare meglio".



Il finale dell'intervista con Paola Gallo è dedicato al suo publico: "Sono stati loro a farmi capire quanto è importante farsi vedere per quello che si è, senza filtri e maschere. Mi hanno sempre fatto notare che ero una che piangeva facilamente. Ma io sono così, vivo di emozioni".



