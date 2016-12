Romeo e Giulietta - Il Musical

12:47 - Dopo lo straordinario successo di Notre Dame de Paris, David Zard ritorna con un nuovo grande progetto musicale: "Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo".

L’opera, tratta dal capolavoro di William Shakespeare con musica e libretto del grande compositore francese Gérard Presgurvic, nella versione italiana avrà la regia di Giuliano Peparini con i testi a cura di Vincenzo Incenzo.

Sono state annunciate le date per gli spettacoli di Romeo e Giulietta – Ama e Cambia il Mondo a Torino, al PalaOlimpico (ex PalaIsozaki) che sarà allestito a Teatro con non più di 4.000 posti!

Il debutto è previsto per Mercoledì 7 Maggio 2014 e l’ultimo spettacolo sarà improrogabilmente la Domenica succesiva, 11 Maggio.

In poche ore e senza alcuna pubblicità sono stati già venduti centinaia di biglietti a conferma della grande attesa per quello che è stato definito il più bello spettacolo mai visto in italia.



A dare volto e voce alla celeberrima coppia di innamorati troviamo, nel ruolo di Romeo, il giovane cantante rivelazione di X-Factor 2012 Davide Merlini e, nei panni di Giulietta, l’attrice e cantante Giulia Luzi, famosa al grande pubblico per le serie tv I Cesaroni e Un medico in famiglia.

Completa il cast principale Vittorio Matteucci (Conte Capuleti), Luca Giacomelli (Mercuzio), Riccardo Maccaferri (Benvolio), Gianluca Merolli (Tebaldo), Leonardo Di Minno (Principe), Barbara Cola (Lady Capuleti), Roberta Faccani (Lady Montecchi), Silvia Querci (Nutrice), Giò Tortorelli (Frate Lorenzo).



Radio Italia è Radio Ufficiale del Musical