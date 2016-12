17 dicembre 2013 Renato Zero: "Nel 2014 un concerto per la Sardegna" Ospite nell’Auditorium di Radio Italia presenta “Amo – Capitolo II” e parla del tour di cui Radio Italia è Radio Ufficiale di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:40 - Renato Zero ospite nell’Auditorium di Radio Italia presenta “Amo – Capitolo II” e parla del tour di cui Radio Italia è Radio Ufficiale.



“Amo – Capitolo II”: “Questo progetto è stato battezzato da Radio Italia e ha raggiunto dei risultati entusiasmanti. Di questi tempi, con la crisi che sta invadendo le prospettive più naturali tra i giovani, il ruolo dei cantautori è di farsi portavoce di un’Italia che non piange, non si dispera e che ha il coraggio di cantarle, come si dice a Roma".



Il primo brano del CD è “Nuovamente”, con la musica e il testo di Mariella Nava: “Mariella è la prima ‘Zerofolle’. Voleva esserci in questo lavoro e io ho pensato di affidarle questa canzone che mette a nudo il nostro Paese, in cui arrivano ancora barconi della morte e ci sono politici che restano in silenzio. L’Italia manca dei Verdi, dei Pascoli, dei Pasolini, dei Verga, figure carismatiche che ci rappresentino con tranquillità nei vari settori della società. Mi auguro che la musica cambi”.



Il tour, di cui Radio Italia è radio ufficiale, avrà una “coda” nel mese di febbraio: “E’ la prima volta che mi concedo questo lusso di procrastinare una tournée”, dice Renato. “Di solito facevo 30/35 date perché avevo la sensazione che non bisognasse esagerare, per non rompere… ‘le sfere’. L’Amo Tour è nato con presupposti diversi, avevo il desiderio di far passare alla gente tre ore e un quarto lontano dai casini”.



“Farai un concerto per la Sardegna?”, gli chiede il pubblico da casa. Renato prima attacca e poi svela una grande sorpresa: “Purtroppo sono rimasto molto ferito da una brutta esperienza accaduta qualche anno fa, quando un giornalista mi ha accusato di aver preso un miliardo e mezzo di lire per un Capodanno sull’isola. La responsabilità di ciò che è recentemente successo in Sardegna è di chi ha fatto scempio delle bellezze naturali del territorio per costruire cemento. In ogni caso, insieme a colleghi illustri, stiamo meditando uno spettacolo acustico per la Sardegna, c’è già una data”. Ma purtroppo non ci ha detto quale…