5 serate-evento dedicate al progressive napoletano al Pala Partenope di Napoli insieme alla storica band e oltre 20 special guest!



A grande richiesta si aggiunge la quinta data per “NAPULE È - TUTTA N’ATA STORIA”, con cui Pino Daniele tornerà a suonare nella sua città il 28, il 29, il 30 dicembre, il 4 ed ora il 5 gennaio al Pala Partenope, per 5 serate-evento dedicate al progressive napoletano, quella corrente musicale e culturale che a partire dagli anni ’70 ha affermato Napoli come protagonista nel panorama della cultura pop contemporanea a livello internazionale.







Una storia musicale e non solo, raccontata da Pino Daniele insieme agli artisti che hanno reso grande il progressive napoletano e ai giovani artisti che oggi ne proseguono il cammino. Una scaletta pensata unicamente per il pubblico della sua città, accompagnato dalla sua band storica composta dai grandi musicisti napoletani con cui ha collaborato nel corso della sua lunga carriera: James Senese, Joe Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito e Tullio De Piscopo.



Questi gli amici e colleghi che l’artista inviterà sul palco per una nuova serie di indimenticabili serate di “NAPULE È - TUTTA N’ATA STORIA”: Almamegretta, Clementino, Enzo Gragnaniello, Eugenio Bennato, Jenny Sorrenti, Lina Sastri, Napoli Centrale, Nccp, Osanna, Teresa De Sio, ed ancora Toni Cercola, Antonio Onorato, Ernesto Vitolo, Agostino Marangolo, Gigi De Rienzo, Nello Daniele, Rosario Jermano, , Elisabetta Serio, 'A67 e tanti altri. Uno spettacolo corale, ricco di emozioni uniche!