Ligabue racconta Mondovisione

15:00 - Ligabue è stato ospite di Paola “Funky” Gallo nell’Auditorium di Radio Italia per raccontare il suo nuovo album “Mondovisione”. Il disco appena uscito è subito balzato al primo posto della classifica di iTunes superando gli “One Direction”, la boyband considerata il fenomeno musicale internazionale del momento. Il Liga ci ha scherzato sopra: “Anche io in fin dei conti sono una boyband: la mia età divisa in tre parti fa una boyband”. A dimostrazione del fatto che non tutti i ragazzini ascoltano il teen-pop, ha aggiunto ironicamente: “Mio figlio ascolta il papà… perché è giusto che lo faccia! Ma per lui anche i ‘Metallica’ sono troppo leggeri, quindi penso che non abbia una grande predisposizione per gli ‘One Direction’. Mia figlia di nove anni invece ama Ellie Goulding ma, se vuole il regalo di Natale, anche lei deve ascoltare papà”.



Realizzare “Mondovisione” è stato un lavoro molto lungo e non è stato facile proteggere le canzoni dalla pirateria: “Arrivare al giorno dell’uscita cercando di non far trapelare nulla in anticipo su internet è molto difficile, quindi nemmeno io ho voluto avere una copia in anteprima. Mi hanno dato l’album ieri, l’ho ascoltato e… mi piace!”. Il suono è molto simile a quello dei live, con le sporcature tipiche del rock: “Si tratta di una scelta ben precisa. Sul sound abbiamo lavorato per più di un anno. Anche se i ragazzini lo ascoltano in MP3, il suono è l’abito attorno alla voce di un cantante e io, avendo una voce molto caratteristica, ho bisogno anche di un suono tutto mio”.



A fine maggio comincerà il tour: “Magari stesse già partendo”, ma l’Inter? “Sono contento di essere tifoso di una squadra che non deve vincere, perché gioca meglio delle altre ma è ancora giovane. Però l’anno prossimo…”.

“Sembra che io sia sempre in giro a suonare ma l’ultimo mio vero tour risale a tre anni fa. E’ vero che nel frattempo ho riempito Campovolo, partecipato a ‘Italia Loves Emilia’, fatto cinque concerti per ‘Sotto bombardamento’, suonato a Londra e all’Arena di Verona, ma non siate pignoli!” Quindi, dalle arene, ora si passa agli stadi!



Tra una foto e un tweet in diretta, si è parlato anche del fatto che, nel suo nuovo disco, il Liga ha preso una posizione molto critica nei confronti di questo periodo storico: “Come fai a pensare di vivere in un Paese che versa nella peggior crisi economica e morale degli ultimi 100 anni e vedere che chi ti ci ha portato è ancora al potere? ‘Il sale della Terra’ è proprio un’immagine caustica e sarcastica di questa situazione, ha in sé un tipo di ironia che normalmente non mi appartiene. Anche ‘Il muro del suono’ contiene lo stesso sentimento di rabbia. Però non possiamo pensare di dare risposte politiche con le canzoni. Possiamo solo porgere delle domande”.