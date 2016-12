Fiorella Mannoia - A te Live

12:00 -

Radio Italia è la radio ufficiale di “A te” live, l’omaggio che Fiorella Mannoia ha voluto dedicare a Lucio Dalla.



A grande richiesta, diventano tre gli appuntamenti nella Sala Santa Cecilia dell’ Auditorium Parco della Musica di Roma.

Alla data del 23 dicembre, si aggiungono infatti le date di sabato 28 dicembre e domenica 29 dicembre.



In queste tre serate, Fiorella Mannoia presenterà in esclusiva nazionale non solo gli undici brani che ha incluso in “A TE”, l’album uscito il 29 ottobre, ma anche altri brani del repertorio di Lucio Dalla per due straordinari ed irripetibili eventi interamente dedicati al cantautore bolognese.







Un nuovo, importante progetto che nasce dal desiderio di Fiorella di ricordare un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana, ma soprattutto un amico, una persona a cui era legata da anni da un rapporto profondo di stima e affetto reciproci.

Una persona che ha marcato il suo percorso artistico e personale che ha fortemente influenzato il suo modo di esprimersi.



Per la serata-evento, Fiorella Mannoia sarà accompagnata sul palco dai 30 elementi dell’Orchestra “Sesto Armonico”, alla cui direzione si alterneranno i Maestri Peppe Vessicchio, Pippo Caruso, Stefano Zavattoni, Marcello Sirignano e Paolo Buonvino e dalla sua band composta da Carlo Di Francesco, produttore dell’album “A Te”, alle percussioni, Davide Aru alla chitarra, Fabio Valdemarin al pianoforte, Luca Visigalli al basso e Diego Corradin alla batteria.