Claudio Baglioni - Dieci Dita

Un progetto che - dalle prossime vacanze di Natale 2013 fino all'estate 2014 – vedrà Claudio Baglioni impegnato in una serie di recital e concerti dal vivo, nei teatri e nei palasport delle principali città italiane e che si concluderà con un percorso finale a sorpresa, riguardo al quale, al momento, non trapela ancora alcun dettaglio.



Si comincia (Padova, venerdì 20 dicembre 2013) con DIECIDITA, un recital teatrale che vede Baglioni solo sul palco – pianoforte, chitarra e voce - nella triplice veste di autore, interprete e narratore. Più di tre ore di one man show, in una formula che ha fatto registrare un'impressionante serie di sold-out consecutivi sia nella prima (2011), che nella seconda edizione (2012).



Giunto alla terza edizione, DieciDita si trasforma in progetto itinerante.

All'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 25, 26 e 27 dicembre

Al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il 3, 4 e 5 gennaio 2014

Al Gran Teatro Geox di Padova, il 20, 21 e 22 dicembre

Al Teatro Lirico di Cagliari, il 28 e 29 dicembre





