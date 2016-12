Christian De Sica racconta Cinecittà

17:00 - Come si chiamano gli studi cinematografici in Francia? E in Inghilterra? E in Germania?

Se escludiamo gli addetti ai lavori e i diretti interessati, nessuno lo sa.

Oltre ad "Hollywood", l'unico altro termine conosciuto universalmente è "Cinecittà".



Cinecittà: una parola che riporta ad un mondo fantastico, ad un secolo di storia del cinema scritta da artisti geniali, ma costruita anche sul lavoro di migliaia di comparse, di eccellenti maestranze. Una favola accompagnata da musiche indimenticabili, da parole e canzoni che fanno parte del nostro quotidiano.

Una storia che appartiene alla cultura italiana ma che ha ispirato tutto il cinema internazionale.



Il rapporto fra Cinecittà e Christian De Sica è profondo già da prima della sua nascita grazie al padre Vittorio e alla madre Maria Mercader. Christian cresce a Cinecittà prima da adolescente accompagnando il padre, poi con i primi piccoli ruoli per approdare agli Studi da attore affermato. Ha così vissuto la profonda trasformazione di Cinecittà che da tempio assoluto del cinema ha dovuto adeguarsi e accogliere le telecamere della TV.





Christian De Sica ha attraversato in maniera trasversale la Città del Cinema: da bambino ha visto girare per casa i mostri sacri del nostro cinema prima e quelli dell’epopea dei kolossal di Hollywood sul Tevere poi. E’ cresciuto con Rossellini e i suoi figli e ha sposato la sorella di Carlo Verdone. Nella sua vita professionale ha partecipato a decine di film da protagonista, raccogliendo, nella quasi totalità, grandissimo successo. Christian De Sica è non solo attore, ma autore, sceneggiatore, regista.



Chi meglio di lui, allora, per raccontare la storia di Cinecittà, in uno spettacolo elegante e sorprendente che va da Mussolini al neorealismo, dal cinepanettone a Santoro e alla De Filippi? Irresistibili racconti di vita vissuta, monologhi poetici sulle figure nascoste che rimangono sempre dietro le quinte, divertenti gag su provini, sugli attori smemorati, sul doppiaggio improvvisato, ma anche canzoni evergreen enfatizzate dalle abili doti del Christian crooner ed entertainer. Con Christian sul palco una compagnia completa, un corpo di ballo e un’orchestra di molti elementi.

Christian De Sica vi apre i cancelli di Cinecittà e vi fa entrare contemporaneamente in due mondi magici: il cinema e il teatro.



Radio Italia è la radio ufficiale di “Cinecittà”





Ecco le date del tour:

10 e 11 gennaio Padova Teatro Geox

14 e 15 gennaio Lugano Palazzo dei Congressi

17 e 18 gennaio Genova Politeama Genovese

23 gennaio - 2 febbraio Milano Teatro Arcimboldi

4 e 5 febbraio Assisi Teatro Lyric

7 - 9 febbraio Avellino Teatro Gesualdo

12 - 16 febbraio Napoli Palapartenope

18 e 19 febbraio Catanzaro Politeama

25 e 26 febbraio Ancona Palarossini

21 - 23 febbraio Bari Teatro Team

28 febbraio - 2 marzo BolognaAuditorium

4 - 9 marzo Torino Teatro Colosseo

11 marzo - 13 aprile Roma Teatro Brancaccio