"Mi sono ripresa quel mezzo espressivo che è la musica"

Carmen Consoli è la protagonista di una nuova puntata di RadioItaliaLive . Intervistata da Paola Gallo, la cantautrice presenta il nuovo album intitolato "L'abitudine di tornare" anticipato dal singolo omonimo. L'artista ripercorre la sua carriera e sul palco, con l'immancabile chitarra, propone nuovi brani e alcune sue canzoni storiche. In scaletta: “L'Abitudine di Tornare”, "Ottobre”, "Confusa E Felice”, "Esercito Silente”, "La Signora Del Quinto Piano”, "Parole Di Burro”, "Fiori D'arancio”, "Questa Piccola Magia”, "Sintonia Imperfetta”, "L'ultimo Bacio”, "In Bianco E Nero” ed infine "Amore Di Plastica". "Come si fa a stare davvero così defilati in Italia dove sembra che tutti vogliano farsi vedere in qualsiasi gesto loro compiano, tu come hai fatto ? Nessuna foto rubata, nessun servizio sgranato...come si fa ?" - inizia con questa domanda l'intervista di Paola Gallo . "Un giorno vidi un'intervista di Fiorella Mannoia, lei disse questa cosa 'non ho smania di apparizione' e voglio rubare questa immagine; amo la tranquillità, la serenità, essere una persona tra tutti, lo trovo sano e soprattutto mi ispira moltissimo stare tra la gente."

"C'è veramente tutta te stessa e temi a te cari in questo disco", afferma Paola.

"Se non ho veramente qualcosa che mi spinge fortemente non c'è motivo di uscire con un disco, non lo faccio, non è necessario pubblicare un'album all'anno per me !

A volte può essere anche un'urgenza creativa, io ascolto il mio cuore e quando ho davvero qualcosa da dire lo faccio e lo faccio quando decido io."



"La prima urgenza dello scrivere questo disco qual'è stata?" a questa domanda Carmen risponde "Riappropriarmi di questo mezzo espressivo che è la musica, ho fatto altro in questi anni, è stato un sano allontamento da Carmen Consoli, da Carmen Consoli personaggio, dalla carriera, dal mondo musicale, ed è stato molto bello".



"La felicità secondo me può arrivare in questa vita, non c'è bisogno di aspettarne un'altra o un'altra esistenza, ci sono delle azioni che si devono compiere e delle controtendenze con le quali bisogna fare i conti e io credo fermamente che è nostro grande diritto essere felici.

La nostra grande opportunità in questa vita è proprio quella di essere felici, ci credo profondamente. Lo so che sto dicendo una banalità perchè oggi tutti ne parlano, ma la mia grande ambizione è essere felice ogni giorno."



Guarda la Photogallery completa su www.radioitalia.it

Tutte le news di Musica Italiana su www.radioitalia.it