"Lorenzo 2015 CC" è un disco che un pò se ne frega

"Lorenzo 2015 CC" è un disco che un po' se ne frega, volutamente immediato, come se i pezzi fossero stati fatti stamattina". Intervistato da Paola "Funky" Gallo, ha dato alcune anticipazioni sulla scaletta del tour: "Nei concerti canterò solo cinque o sei pezzi di questo disco da 30 tracce. Ho già in mente la linea narrativa dello spettacolo, in parte progettato a New York; farò le prove a Cortona e collauderò gli allestimenti ad Ancona dove il 20 giugno partirà il viaggio e dove ho già debuttato 2 anni fa. Intanto stiamo preparando la parte dei visual e delle luci, poi sul palco ci si divertirà. Proseguirà così il discorso iniziato con Backup Tour, negli stadi si fa sempre una grande festa. Ci saranno artisti che apriranno i live: avremo dj set con nomi nuovi del futuro, sto tenendo d'occhio vari scenari". Le platee dei suoi show sono sempre gremite: "Quando esco sul palco e vedo davanti a me persone così varie, dai nonni ai bambini in braccio ai genitori, per me ogni volta è una grande soddisfazione. Senza fare sforzi e in modo naturale, il mio pubblico è composto anche da tanti ragazzini e questo mi fa piacere".



Durante l'intervista vengono trasmesse alcune tracce del nuovo album tra cui il primo singolo "Sabato", il secondo "Gli immortali", "L'alba" e "Il mondo è tuo (stasera)": "Certamente inserirò "Il mondo è tuo" nella scaletta del tour: l'ho scritta apposta. Mentre la componevo mi immaginavo già le mosse e i movimenti che avrei fatto. Sono un maestro di Guitar Hero. 'Il mondo è tuo' e 'Libera' possono essere considerate il sequel di 'A te' 16 anni dopo, mia figlia Teresa ne fa 17 quest'anno. Sono brani che sceglierei se dovessi cantare di fronte a dei ragazzi. Le opportunità per i giovani oggi ci sono, però bisogna alzarsi e andarle a prendere. Le cose mi sono accadute quando ho deciso di andarle a prendere e a quel punto si sono addirittura avvicinate".

Nella chiacchierata con Paola trova spazio un'altra "parentesi familiare": "Sono cresciuto con una zia, Silvana, la sorella del mio babbo, una donna - come si dice - 'speciale', è stata una delle persone più importanti della mia vita, mi ha insegnato che siamo tutti speciali".

E poi c'è la moglie Francesca: "Mi dà una grande forza che lei mi segua sempre, perchè ogni album è come se fosse il primo. Inoltre io non sono un direttore artistico di niente, non ho tempo e non sono buono a organizzare eventi mentre mia moglie e il mio manager ci riescono molto bene, lei è super brava in questo".