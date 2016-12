"La mia ripartenza? Tutto merito della musica"

Reduce dal successo del suo instore tour “L’ultimo incontro in ordine di data è stato a Bergamo, c’erano 3mila persone, quasi un concerto…”, Nek ha raggiunto gli studi di Radio Italia e ha commentato l’etichetta di “vincitore morale” di Sanremo che si porta dietro dalla fine del Festival: “Per quel che mi riguarda io mi sento un vincitore per diverse ragioni, per la risposta della gente e dei social da cui è arrivato un gradimento massiccio verso 'Fatti avanti amore'. Se non è una vittoria questa…”. Poi d'improvviso il microfono di Filippo si ammutolisce e lui scherza: “E' Il Volo che boicotta…”. Quando Paola “Funky” Gallo gli fa notare che questa è una vera ripartenza e di aver rivisto la stessa carica di “Laura non c'è”, Nek replica: “E' vero e secondo me è merito della musica. Quando si ha a che fare con la musica, si rimane un po' bambini. Ad esempio rimango basito quando un pezzo ha qualcosa che non va e basta un'intuizione mia o del mio staff per far andare magicamente tutto a posto. Nella vita è invece un po' diverso, la vecchiaia incombe… Non ci sento più, sono testardo e lunatico. Mia moglie Patrizia ne fa le spese per tutti, è una santa".

La chiacchierata si sposta sul disco “Prima di parlare”: “Il titolo racchiude diversi concetti e mi piaceva che questa canzone fosse il 'capitano’ della mia nuova squadra”. Filippo presenta poi l’album per intero: “Tutto il disco è stato impegnativo, ci abbiamo lavorato per diverso tempo, è stato riaperto e richiuso, ogni pezzo è stato lavorato, meditato ma anche istintivamente buttato giù per non toccare quella magia di cui si parlava prima”.



Dopo aver risposto a uno dei centinaia di complimenti provenienti dal Sudamerica, dove Nek è molto popolare, il cantante si è sbottonato: “A fine mese tornerò in studio per realizzare 'Prima di parlare' in versione spagnola che uscirà a maggio in Sudamerica, Stati Uniti e Spagna. Poi ci sarà anche un tour”.



La tournée italiana è invece ancora top secret: “Abbiamo chiuso le date, a giorni le comunicheremo. Radio Italia sarà radio ufficiale. Si terrà in autunno ma se i fan insistono come per l'album, che è uscito una settimana prima dalla data prevista, lo facciamo partire domani”.



In chiusura dell'intervista, Nek ha annunciato che sarà fra gli autori del primo disco di Lorenzo Fragola "1995" in uscita il 31 marzo.



