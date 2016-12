"9": Il ritorno dei Negrita alle origini del Rock

Intervistati da Daniele Bossari e accolti dal calore del pubblico Pau, Drigo e Mac hanno raccontato la loro esperienza nel cast del musical "Jesus Christ Superstar" e quanto questa avventura teatrale li abbia coinvolti. Con "9", il loro nuovo lavoro discografico, ci hanno spiegato che hanno voluto fare un salto negli anni '70 e '80, siccome sono stati in studio per molto tempo e come da loro dichiarato "ci mancava il pubblico" con il " Negrita Tour 2015" hanno infiammato i palazzetti d'Italia facendoci ballare, saltare e assaporare il Rock allo stato puro. Sono felice di avervi qui, nel nostro Auditorium, una dimensione sicuramente più intima rispetto ai palazzetti dove state suonando. Luoghi come questi ricordano molto i primi club che facevamo - racconta Pau - in qualche modo gli spazi piccoli per fare rock'n'roll sono i migliori. Suonare nei palazzetti è bellissimo, crei un muro di suono, ma il fascino che ha il club, il sudore a vista è impressionante, non ci sono paragoni.

Parliamo di "9", com'è stata questa esperienza lontani dalla vostra Arezzo per trovare l'ispirazione e la concentrazione giusta perchè alla fine avete realizzato questo album in pochi giorni.

A noi serve uno studio che ci dia la possibilità di vivere pienamente la registrazione - spiega Drigo - uno studio che sia residenziale, nel senso che lì registriamo, lì mangiamo, lì dormiamo, questa volta il posto l'abbiamo trovato in Irlanda.

Ogni nostro album è all'insegna di un viaggio importante, questa volta il viaggio è stato ripetere per due mesi di seguito il musical "Jesus Christ Superstar", a Roma, insieme a Ted Neeley (attore del film originale). Passavamo intere giornate in studio a comporre e la sera andavamo in teatro a fare lo spettacolo, un'avventura veramente parlicolare, andare tutte le sere in teatro, nello stesso posto ma con pubblico diverso è come andare in palestra ad esercitarsi.

Questo è un disco anni '70, improvvisazione, blues, in qualche modo ci è venuta voglia di tornare alle origini.



Mac, voglio capire il tuo punto di vista, perchè la necessità di tornare alle origini del Rock ?

Quando ci siamo incontrari eravamo molto giovani, il tema di discussione era la musica di quegli anni lì, poi Pau mi ha fatto scoprire la New Wave, per me era una cosa nuova, ed è sempre stata il nostro punto di partenza, una cosa che ci accomuna è lo stile musicale di quegli anni.

In "9" - aggiunge Pau - al di la del rock'n'roll tradizionale (quello degli anni '60/'70) è entrato molto il sound anni '80, in quegli anni noi eravamo adolescenti e molto innamorati del sound che arrivava da Londra, abbiamo cercato di fare questa unione improbabile tra un rock classico e sonorità anni '80.



L'intervista termina per far spazio al live, in scaletta: “Mondo Politico”, “Poser”, “Baby I'm In Love”, “La Tua Canzone”, “Brucerò Per Te”, “Radio Conga”, “Il Libro in una Mano La Bomba nell'altra”, “Ritmo Umano”, “Rotolando Verso Sud”, “Il Gioco” e l'intramontabile "Mama Maè".



Ricordiamo le prossime date date del "Negrita Tour 2015"

il 23/04 al Pala Giovanni Paolo II di Pescara

il 25/04 al Palasport di Pordenone

