Vimala, la solidarietà nel mondo

Vimala, dal sanscrito “fior di loto”, significa purezza: la nostra trasparenza.

Nasce nel 1999 dall’incontro di quattro donne. mimmi e ornella, che operavano nel lebbrosario di bombay e debbie e raffaella che operavano da circa 15 anni nei campi profughi tibetani e del sostegno a distanza in india.

Vimala è un’associazione benefica, apolitica e aconfessionale che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Oggi Vimala interviene principalmente in India ma anche in Brasile, Guinea Bissau, Papua Nuova Guinea, Bangladesh e Camerun.

L’attenzione è rivolta a tutti: dai bambini bisognosi, abbandonati, colpiti dalla lebbra negli slum di Bombay e da gravi malattie o deformazioni, agli anziani dei campi profughi tibetani dislocati nelle varie regioni indiane, ai bambini monaci dei monasteri tibetani rifugiati in India, alle donne mentalmente disturbate raccolte dalle strade delle metropoli indiane. Per tutte queste persone il supporto avviene nel rispetto della loro cultura e delle loro tradizioni e religioni, per reinserirle in un contesto sociale dove possano riconquistare la loro dignità di “esseri umani”.

In India, tramite il turismo solidale da Vimala organizzato, si può andare a vedere sul territorio le loro attività, anche scegliendo i progetti, con la possibilità di conoscere le persone del sostegno a distanza, grazie alla struttura che Vimala ha costruito per ospitare i suoi compagni di viaggio.Nel sostegno a distanza Vimala conta circa 2800 tra bambini, anziani e monaci bambini.



nella sanità: Vimala ha costruito e mantene da oltre 15 anni 5 sale parto che hanno visto nascere oltre 2.000 bambini. 1 residenza per 52 bambini disabili, un ospedale completo e 3 dispensari, 1 residenza per 65 bambine poliomielitiche, abbiamo offerto sedute di fisioterapia ad oltre 500 persone.



nella nutrizione: Vimala ha costruito e rinnova costantemente 6 mense scolastiche per 4.500 bambini, 1 centro nutrizionale per gemelli, offriamo diete specifiche per i malati di tbc, promuoviamo l’agricoltura biologica.



nell’ istruzione: Vimala ha donato 140 borse di studio a ragazze meritevoli e continuiamo a selezionarle.



nel sociale: Vimala ha costruito il Giardino della Compassione – nome dato personalmente da Sua Santità il Dalai Lama con alloggi per circa 80 persone ex prigionieri politici tibetani, ampliato la residenza che ospita 72 donne mentalmente disturbate, abbiamo 5 centri di sartoria, 1 fondo emergenze gravi, sosteniamo residenze per 230 anziani, paghiamo affitti e alloggi per persone che vivevano per strada.



Nel sostegno a distanza Vimala circa 2800 tra bambini, anziani e monaci bambini.





"Ogni viaggio inizia con un piccolo passo e chi ha avuto fiducia nel seguirci dal primo giorno sa ormai quanti chilometri abbiamo percorso insieme."

Ornella, Mimmi, Marie, Cristine, Alessandra, Raffaella, Debbie, Federico





Scopri di più su Vimala dal sito www.associazionevimala.org