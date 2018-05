Si intitola UNA FURTIVA NOTA il progetto promosso da Fondazione Don Gnocchi e Mediafriends , che punta a valorizzare le attività di carattere artistico tra le risorse utili a migliorare la qualità della cura e i servizi di assistenza rivolti alle numerose persone anziane ospiti delle Residenze Sanitarie. Prendersi cura di un ospite in RSA o di pazienti con patologie invalidanti non significa solo fornire prestazioni sanitarie o servizi di supporto sociale a soggetti in condizioni di cronicità e disabilita'. Occorre infatti agire sulla persona nella sua specificità e interezza, tenendo in considerazione anche le forti interazioni tra benessere fisico e psichico che dovrebbero preservare e promuovere la qualità della vita. L'utilizzo della musica, del teatro e di altre attività creative svolge un ruolo determinante – confermato anche da importanti studi scientifici - nel potenziamento della qualità del servizio offerto e nel raggiungimento di un maggior benessere delle persone coinvolte (pazienti e loro familiari, ma anche operatori e visitatori), con effetti positivi in ambito clinico, comportamentale e sociale, come una riduzione dei livelli di ansia e stress, un maggior controllo dei segnali vitali, una riduzione della variabili psicologiche e fisiologiche legate al dolore e una significativa diminuzione dell'uso di farmaci. UNA FURTIVA NOTA si pone come progetto d'eccellenza per saldare ancora di più il legame tra arti e assistenza, attività educativa e terapeutica, svolgendo un ruolo fondamentale all'interno di alcune realtà socio-assistenziali della Fondazione Don Gnocchi. Al centro del progetto c'e' lo spettacolo Opera Guitta , riuscito esperimento artistico che unisce opera lirica, clowneria e teatro nel modo più semplice e diretto possibile, scritto e diretto da Antonio Vergamini, regista di livello internazionale (tra le sue collaborazioni anche quella con Cirque du Soleil), che sarà replicato in dieci strutture del centro-nord della Fondazione Don Gnocchi.

Particolarmente significativa la proposta di formazione artistica, condotta da professionisti che lavorano nel campo artistico ma con esperienze e competenze anche in ambito sociale, e da un "dietro le quinte" - dopo ogni replica - dove regista e attori illustreranno contenuti e tecniche del teatro di strada.

Gli incontri, sulle tematiche trattate dagli spettacoli - musica, opera, teatro, video, comicità - saranno rivolti sia agli ospiti che al personale socio-sanitario, attraverso un confronto e una condivisione di progetti già avviati in altri Centri e sull'utilizzo anche di ausili digitali e stimolazioni plurisensoriali nell'assistenza quotidiana di ospiti con Alzheimer o gravi disabilita'.



L'intero percorso sarà seguito da una troupe, con l'intento di filmare le varie fasi del progetto, arricchito da interviste a protagonisti, ospiti e operatori, per realizzare un documentario che confermi la validità dell’iniziativa, perchè possa diventare modalità operativa con azioni e strategie efficaci ed originali per l'area animazione e formazione di RSA e strutture simili.

"Il lavoro comune, con ospiti e familiari, personale e professionisti in ambito artistico, in collaborazione creativa per tutta la durata del progetto, punta a creare le condizioni ideali per nuove iniziative all’interno delle nostre strutture. Compito di questo percorso progetto - spiega Francesco Converti, direttore generale della Fondazione Don Gnocchi - è stimolare e dare avvio ad altre sperimentazioni, attività, spazi, eventi e percorsi creativi autonomi, monitorati nel corso della loro realizzazione, come la nascita di ambienti per intrattenimento terapeutico e stimolazioni multisensoriali per ospiti delle RSA e disabilita' complesse, il miglioramento ambientale e strutturale nei reparti, l'allestimento di spettacoli originali, rassegne teatrali e musicali all’interno dei Centri".

In coerenza con la mission indicata dal beato don Gnocchi per la propria opera: "Terapia dell’anima e del corpo, del lavoro e del giuoco, dell’individuo e dell’ambiente. Medici, fisioterapisti, maestri, capi d'arte ed educatori, concordemente uniti nella prodigiosa impresa di ricostruire quello che l'uomo o la natura hanno distrutto o almeno, quando questo e' impossibile, di compensare con la maggior validità nei campi inesauribili dello spirito, quello che è irreparabilmente perduto nei piani limitati e inferiori della materia".