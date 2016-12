UN PENSIERO E UNA POESIA IN RICORDO DEL PICCOLO AYLAN

Cada vez que veo la foto de Aylan se me estremece el corazon y al mismo tiempo siento muchisima rabia, sobretodo si pienso que su cuerpo apareciò en un lugar donde los ninos normalmente se diverten y donde los adultos se vuelven ninos . Este verano , en la playa , uno de mis hijos me dijo: " Mami jugamos a enterrarnos en la arena y nos "hacemos los muertos”? "… NO ES JUSTO! Maria Paniagua 24 Settembre 2015

Poesia del filosofo Aldo Masullo pubblicata sul Mattino del 5 Settembre in ricordo del piccolo Aylan IL SONNO DI AYLAN



Frastornati bambini di migranti

al pietoso stupore s'abbandonano

d'un qualsiasi giaciglio di fortuna.

Dormono proni, come sul guanciale

di carne della madre appena nati

furono posti, e le piccole bocche

ancora si dispongono a succhiare

sognando il latte dolce della vita.



Non il latte neppur solo sognato

bagna le tenere labbra di Aylan.

Di sabbia l'acqua amara le sigilla.

E l'onda gioca col mucchietto inerte

vestito come un bimbo addormentato,

rossa la blusa, blu i pantaloncini,

le minuscole scarpe ancor calzate

per i passi che non saranno fatti.



Un cristo di tre anni assassinato

da tutte le potenze della terra, d

alla ferocia dura e dalla molle,

soltanto un militare l'ha raccolto

e sollevato in alto come fosse

tra le folle di morti che camminano

il risorto.



Aldo Masullo

4 settembre 2015