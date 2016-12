Riparte al Barrio’s di Milano ,in zona Barona, il campus estivo promosso da Mediafriends con la collaborazione di Comunità Nuova Onlus, AS Rugby Milano, il Sistema Orchestre e Cori Giovanili e Infantili Lombardia e Amref Health Africa.



Per 5 settimane , dal 20 Giugno fino al 22 Luglio, più di 30 ragazzi del quartiere Barona parteciperanno a questa edizione incentrata, come sempre, su musica e rugby a cui quest’anno si aggiungerà un laboratorio di teatro.



Il campus A Regola d’arte si conferma come un’ appuntamento fisso e radicato sul territorio.