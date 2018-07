Dall’11 luglio al 10 agosto l’Accademia di Belle Arti di Brera riapre i suoi spazi ricchi di storia per offrire al pubblico una grande kermesse all’insegna dell’arte contemporanea, evento di assoluto rilievo dell’estate milanese.



Con Accademia Aperta, le aule e i laboratori dell’Accademia si trasformano eccezionalmente in spazi espositivi e offrono ai visitatori un incontro vivo e immediato coi progetti e le opere degli studenti, che saranno anche presenti come guide speciali alle mostre. Sono in esposizione le creazioni nate dalle Scuole di Pittura, Scultura, Decorazione, Grafica d’arte, Scenografia, Restauro, Progettazione Artistica per l’Impresa, Nuove Tecnologie dell’Arte, Comunicazione e Didattica dell’Arte, Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico e dai corsi di Fotografia, Fashion e Product Design e Terapeutica artistica, testimoniando il talento degli allievi e l’immensa varietà delle forme dell’arte.



Fra le esposizioni, in particolare verrà allestita nel Salone Napoleonico la mostra AMNISTIA. Colonialità italiana tra cinema, critica e arte contemporanea a cura degli studenti del Biennio di Visual Cultures e pratiche curatoriali del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte, con opere di artisti quali Rossella Biscotti, Cesare Pietroiusti, Nina Fischer e Maraon El Sani e il regista Luca Guadagnino.



Con Accademia Aperta, l’Accademia di Brera si conferma protagonista della vita culturale milanese, testimoniando il rapporto vivo e dinamico fra la città e un’Istituzione che, nei suoi 260 anni di vita, è un riferimento di eccellenza sulla scena artistica internazionale. La varietà delle proposte e dei progetti è infatti ogni anno più estesa, rivolgendosi ai diversi ambiti della ricerca artistica contemporanea. Alle numerose mostre della sua Sede storica, l’Accademia affianca anche quest’anno altre mostre, portando la creatività dei giovani artisti nella città di Milano.



A partire dalla Ex Chiesa di San Carpoforo nel cuore del quartiere di Brera, altri Eventi espositivi speciali sono ospitati presso alcune gallerie d’arte.

Fra i partner anche Banca Monte dei Paschi di Siena, che espone nella sua principale sede milanese di via Santa Margherita le opere di giovani talenti dell’Accademia, provenienti dalla Scuola di progettazione artistica per l’impresa, e realizza per l’occasione una specifica campagna di comunicazione. Fra le location esterne di Accademia Aperta anche il nuovo spazio “Dazio Art Café” in Piazza XXIV Maggio, che in questa occasione estiva ospita la seconda tappa del ciclo FuoriBrera (inaugurato con successo durante la Milano Photo Week) con opere di studenti del Biennio di Arti Visive di Brera.



Informazioni ulteriori e programma completo sul sito di Accademia di Brera e sulla rispettiva Pagina Facebook