A seguito delle richeste maturate dal dibattito con Vimala della precendete puntata, torna in studio Debbie Carrani, responsabile Vimala dei campi profughi in Tibet, per approfondire assieme quella che è la situazione del popolo tibetano, quali sono i punti in cui è possibile o necessario interveire e come.



La seconda parte di questa puntata di Detto Contraddetto è Tibet: che fare?